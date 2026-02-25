Как обезопасить себя и свой дом после паводка

Паводок – это не только стихийное бедствие, но и серьёзный риск для нашего здоровья, ведь вода может нести с собой возбудителей различных заболеваний. Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия напоминает о важности проведения дезинфекционных мероприятий в послепаводковый период, чтобы защитить себя, свою семью и свой дом.

После того, как вода уйдёт, необходимо провести тщательную обработку. Это касается как частных домов, так и квартир в многоэтажках, а также придомовых территорий, колодцев, уборных и помойных ям.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких:

– Дезинфекция жилых помещений (квартир и домов) – это главный барьер против инфекций, принесённых паводком. Обрабатываем абсолютно всё: полы, стены, двери, мебель, посуду, сантехнику, бытовую технику, детские игрушки, постельное бельё, одежду. Лучше всего использовать средства, содержащие хлор. Это могут быть специальные дезинфицирующие порошки (например, хлорная известь), таблетки или растворы. Если под рукой нет специальных средств, можно использовать обычный отбеливатель для белья. После обработки обязательно хорошо проветрите помещение!

– Дезинфекция дворовых территорий, надворных уборных, помойных ям – это важно для предотвращения распространения инфекций на улице и в хозяйственных постройках. Обрабатываем землю на вашем участке, детские площадки, место вокруг колодца или скважины, туалеты на улице и помойные ямы. Для обработки также подойдут растворы хлорсодержащих препаратов.

– Дезинфекция колодцев и скважин. Вода из колодца – источник жизни, но после паводка она может стать опасной. Сначала проводится предварительная дезинфекция, затем – механическая очистка (удаление ила, грязи). После – повторная дезинфекция. Для дезинфекции используются специальные хлорсодержащие реагенты. Раствор заливают в колодец, дают ему настояться, затем колодец промывают. Обязательно! После всех процедур необходимо провести лабораторный анализ воды. Только так вы будете уверены, что вода безопасна для питья и использования.

Помимо дезинфекции, очень важно помнить о мерах предосторожности: не пейте воду из непроверенных источников, даже если она выглядит чистой. Используйте только кипячёную или бутилированную воду. Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте продукты, которые могли контактировать с паводковой водой. Часто мойте руки с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета. При появлении любых признаков недомогания (температура, расстройство желудка, сыпь) – не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу! Роспотребнадзор напоминает о важности своевременной вакцинации. Уточните у своего врача, какие прививки вам или вашим детям необходимы.

Помните, что ваша безопасность – в ваших руках! Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить здоровье и благополучие после паводка.

Более подробную информацию можно найти в памятках Роспотребнадзора или обратиться за консультацией по телефону горячей линии: 8-800-555-49-43.