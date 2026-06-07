В Хакасии сохраняется прогноз по сильной жаре

Юлия Чурилова Июн 7, 2026 Общество

По Республике Хакасия 8 июня 2026 года ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха местами +35°С года. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных ухудшением здоровья некоторых групп населения, возникновением ландшафтных пожаров на больших площадях с возможным переходом на населенные пункты, дачные участки, объекты КФХ и другие объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, увеличением количества происшествий на водных объектах, поражением и гибелью сельхозкультур (источник ЧС – сильная жара, максимальная температура воздуха местами +35°С).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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