«Академия творческих каникул» приглашает найти занятие по душе

Детский досуговый центр «Академия творческих каникул» Центра детского творчества открыл свои двери для юных абаканцев. У ребят есть возможность провести лето весело и с пользой. «Академия творческих каникул» ждёт юных абаканцев в возрасте от 5 до 17 лет. Деятельность Академии – со 2 июня по 25 августа, с понедельника по пятницу, с 11:00 до 13:00.

В «Академии творческих каникул» каждый ребёнок найдёт занятие по душе независимо от своих интересов и увлечений. Лето – это отличное время для открытия в себе новых талантов и получения ярких впечатлений. Опытные педагоги и наставники помогут раскрыть потенциал каждого ребёнка, создать атмосферу дружбы и взаимопонимания, а также научат работать в команде.

Уже дала старт увлекательная серия мастер-классов по дополнительным образовательным программам. «Фольклорная азбука» научит петь народные и детские песни, откроет красоту традиционной культуры; «Ритмопластика» поможет овладеть мастерством современных танцев, даст возможность поучаствовать в ярких флешмобах и раскрыть артистизм; «Интеллектуальные игры» помогут окунуться в мир интересных викторин, головоломок и развивающих конкурсов; «Легоконструирование» привлекательно тем, что здесь можно воплотить самые смелые идеи, создавая уникальные модели LEGO своими руками!

Тех, кто любит создавать красоту своими руками, ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Здесь откроются секреты искусства бисероплетения и создания украшений; всегда есть возможность порисовать красками и карандашами, раскрыв творческий потенциал; слепить фигурки из мягкого пластилина и проявить фантазию; познакомиться с искусством оригами и сделать красивые поделки из бумаги; смастерить оригинальные сувениры из природных материалов; попробовать много других техник прикладного искусства!

Дорогие ребята! Приходите в «Академию творческих каникул» и подарите себе яркие впечатления и красивые изделия собственного изготовления.