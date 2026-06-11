Прыжки с моста запрещены: в ПКиО прошёл межведомственный рейд

Рейд в Парке Культуры и Отдыха Абакана стал частью масштабной кампании по обеспечению безопасности горожан в купальный сезон. В составе межведомственной мобильной группы – сотрудники Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Абакана, Управления МВД России по г. Абакану, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители Абаканской народной дружины и других структур.

Начальник Управления по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Абакана Андрей Клюев отметил:

– Основная цель проведения рейдов – разъяснительная работа, но мы имеем право привлекать граждан к административной ответственности за нарушение правил нахождения на пляже. Напомню, что ныряние с конструкций моста категорически запрещены, об этом купающихся предупреждают таблички. При выявлении нарушителей мы вправе составить материалы и передать их в мировой суд для принятия решения. В среднем штраф для граждан составляет одну тысячу рублей.

Несмотря на то, что штрафы для совершеннолетних граждан, откровенно сказать, невелики, работа по пресечению несанкционированных прыжков ведётся постоянно, так как недопущение опасных ситуаций, которые могут привести к травмам и гибели отдыхающих, находятся в приоритете спасательных служб города. К тому же подобные развлечения взрослых азартно повторяют дети. Поэтому сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и волонтёры беседуют с несовершеннолетними, предупреждая их об опасности прыжков в воду с мостов.

Андрей Клюев продолжил:

– Мы знаем, что дети и взрослые купаются не только на территории пляжа, который проверен водолазами и очищен от опасного мусора, но и в других местах Парка Культуры и Отдыха. Знаки «Купание запрещено» установлены в различных местах акватории парка не просто так. Они предупреждают о том, что эти места не проверены водолазами, а это значит, что могут таить в себе огромное количество опасностей. К тому же в этих местах в предыдущие годы были зарегистрированы несчастные случаи с купающимися людьми. Поэтому, видя предупреждающие таблички, важно задуматься о собственной безопасности, важно проговаривать это своим детям, чтобы у них не было соблазна нырять там, где есть знак.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана входит в состав межведомственной мобильной группы и активно сотрудничает с некоммерческой организацией «Аврора», беседуя с людьми. Об этом рассказала руководитель КДН Оксана Хорина:

– Это уже вторая акция в июне, которую мы проводим вместе. Первая была посвящена правилам безопасного поведения на дорогах и проведена в Черногорском парке, а сегодня мы на городском пляже. Акция называется «Каникулы безопасности: вода» и в ней участвуют студенты-волонтёры из Техникума коммунального хозяйства и сервиса, которые напомнят отдыхающим, как вести себя вблизи водоёмов, куда позвонить, если случилась беда, и как сделать так, чтобы лето прошло ярко и безопасно.

Мост в зоне пляжа ПКиО – место притяжения для людей, жаждущих приключений. Все они отлично знают, что прыжки в воду с металлических конструкций запрещены, однако стремление к адреналину «подвигает» их на риск. Сегодня без наказаний за нарушение не обошлось: отдых для 20-летнего абаканца закончился составлением административного материала. Трое его друзей, увидев развитие событий, передумали прыгать, но станет ли это для всех уроком?

Безопасность на водных объектах и мостах стоит на особом контроле ответственных ведомств. Рейды межведомственная мобильная группа будет проводить весь летний сезон, и коснутся они не только акватории ПКиО, но и других водоёмов, находящихся на территории Абакана.