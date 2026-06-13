«Семейная Fishka»: «Красный Абакан» отметил День России праздником ухи и рыбалки

Сегодня, в День России, в парке «Баранка» состоялся большой и всеми любимый семейный праздник «Семейная Fishka». Фестиваль ухи, уже ставший визитной карточкой жилого района «Красный Абакан», в этом году объединил 8 команд, которые с азартом соревновались в самых различных конкурсах. Главными «изюминками» праздника, конечно, стали кулинарные баталии: участники демонстрировали своё мастерство в приготовлении ухи, жарили рыбу на огне и даже выпекали ароматные рыбные пироги. Не менее захватывающими были и соревнования рыбаков на поплавочную удочку, получившие название «Мы в «Баранке» на рыбалке».

Староста жилого района «Красный Абакан» Ольга Глущакова поздравила всех участников с праздником:

– Дорогие друзья! Так быстро пролетел год, и мы снова с вами здесь отмечаем наш большой праздник – День России. Так здорово, что уже восьмой раз мы с вами собираемся на фестивале ухи «Семейная фишка». Наша семья – это самый надёжный тыл, и если она объединяется в такую большую команду, как сегодня, то нам любые задачи по плечу. Для красноабаканцев наш парк «Баранка» – это настоящее место силы, а наш фестиваль – это вклад в добрые традиции нашего города. Приятно наблюдать, что с каждым годом наш фестиваль становится всё «вкуснее», потому что сегодня вас ждёт насыщенная программа: и наваристая уха, и ароматные блюда на костре, и, конечно, «фишка» этого года – подарок городу Абакану в честь 95-летия – рыбный пирог. Желаю всем участникам победы, а всем гостям – приятного аппетита и хорошего настроения! С праздником!

В этом году в фестивале участвуют не только семейные команды, но и студенты различных городских образовательных учреждений. К примеру, яркую визитку представила команда «Бабкины секреты». Внешний вид команды полностью соответствовал тематике – яркие русские народные наряды, расписные платки, частушки и звонкий смех. Участница команды Юлия Молчанова рассказала:

– У нас сегодня собралась команда из педагогов, мы все – студенты Хакасского государственного университета имени Николая Фёдоровича Катанова. Каждый из нас подготовился основательно: поспрашивал у своих бабушек, по каким рецептам они готовили уху, что было интересного, какие секретные ингредиенты использовали. Потом мы с ребятами всё обсудили и пришли к общему рецепту, чтобы уха была самая вкусная! Выдавать рецепт, конечно, я не буду. Попробуете и всё сами поймёте!

Команда «Сборная Лицея» из Лицея имени Николая Генриховича Булакина – впервые в числе участников фестиваля. Для них это – новый опыт, возможность провести время с пользой на каникулах и просто зарядиться хорошим настроением. Педагог организатор Лицея имени Н.Г. Булакина Дмитрий Черных отметил:

– День России – это праздник традиционных духовных ценностей и наставничества, когда передаётся опыт от поколения к поколению. Мы здесь видим много семей, мы вместе с коллегами – педагогами Лицея приехали сюда с учениками, чтобы передать им свой опыт, научить чему-то доброму и хорошему. День России – это разноплановый праздник, и почему бы его не провести на природе, на рыбалке, приготовить вкусную еду, пообщаться, – это тоже важно. Мы готовим классическую уху из форели, надеюсь, жюри оценит наш секретный рецепт.

«Семейная Fishka» – это праздник, который подходит абсолютно всем. Даже те, кто не участвовал в кулинарных или рыбацких соревнованиях, находили себе занятие по душе. Многие гости приходили, чтобы просто погрузиться в атмосферу, понаблюдать за азартом участников, попробовать приготовленные блюда, а главное – провести время с семьёй.

Жительница «Красного Абакана» Елена Столярова поделилась своими впечатлениями:

– Я обожаю «Фишку» за то, что здесь все свои, все улыбаются, помогают друг другу. Это настоящий праздник добра и тепла. Я пришла сегодня с внуками, и они просто в восторге от игр и возможности попробовать вкуснейшую уху!

География фестиваля «Семейная Fishka» уже давно вышла за пределы жилого района «Красный Абакан». На праздник съезжаются гости не только из столицы Хакасии, но и из соседних городов и сёл. Многодетные семьи, дружные компании друзей – все чувствуют себя здесь желанными.

Член жюри, профессиональный гид-экскурсовод по Хакасии Виталий Михалкин поделился эмоциями:

– Фестиваль «Фишка» – прекрасный семейный праздник, и я думаю, что он должен возглавлять первую строчку в нашей гастрономической карте Хакасии. Туристы, приезжающие к нам, ищут уникальные вкусовые впечатления, а здесь им предоставляется прекрасная возможность совершенно бесплатно попробовать невероятные блюда из рыбы. Сегодня погода просто идеальная, атмосфера – лучше не придумаешь, семьи с детьми, все улыбаются – настоящий праздник души! Поэтому я своим туристам, когда мы обсуждаем маршрут, всегда говорю: «Обязательно посетите этот фестиваль!» Что касается ухи… Мой самый любимый рецепт – это уха, приготовленная из рыбы, которую ты сам добыл. Есть в этом что-то особенное, какой-то особый вкус. А сегодня я с удовольствием попробовал чудесный пирог из сазана – за него, без сомнения, мой голос!

Поздравляем всех с Днём России и желаем как можно больше проводить время вместе!