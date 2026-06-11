В детском саду «Дюймовочка» исследовали происхождение мороженого

Одним из наиболее действенных механизмов реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в детском саду «Дюймовочка» выступает событийный принцип, представляющий собой организацию образовательной деятельности вокруг ярких, значимых для детей событий.

Данный подход базируется на психолого-педагогическом принципе: чем ближе тема к реальному опыту ребёнка и чем выше её эмоциональная окрашенность, тем выше познавательная активность воспитанников. В этой связи особый интерес представляет обращение не только к официальным памятным датам, но и к так называемым «неофициальным», эмоционально насыщенным календарным событиям.

Международный день мороженого, отмечавшийся 10 июня, стал не просто поводом для угощения, а полноценной образовательной ситуацией, позволившей интегрировать образовательное содержание в контекст, понятный и привлекательный для дошкольников. В ходе коллективного обсуждения детьми линейного календаря было выявлено, что символ предстоящей даты – мороженое – вызывает устойчивый положительный эмоциональный отклик.

В процессе беседы воспитанники активно высказывались о своих вкусовых предпочтениях, аргументируя выбор того или иного вида мороженого. Учитывая разнообразие вкусовых предпочтений среди детей, было принято решение организовать мини-опрос на тему: «Какое мороженое ты любишь?». Кроме того, к проведению опроса были привлечены семьи воспитанников.

Получены следующие данные: родители отдают предпочтение классическим видам – мороженое в стаканчике и эскимо на палочке; дети ориентированы на яркость вкуса и внешнего вида (фруктовый лёд); при этом отмечается единство поколений в выборе таких форм, как рожок и эскимо на палочке.

Кроме того, в рамках «Дня мороженого» было организовано исследование происхождения продукта. Воспитанники проследили технологическую цепочку «от коровы до прилавка», что способствовало формированию первичных представлений о производственных процессах и трудовых действиях взрослых. Результатом их деятельности стало создание книжки-гармошки «Путь мороженого».

Когда один из воспитанников выдвинул гипотетическую возможность употребить в пищу «целое ведро мороженого», дети совместно оценили потенциальные риски для здоровья, после чего потенциальная угроза здоровью была перенаправлена в плоскость творчества.

Было принято коллективное решение изготовить гигантский рожок из подручных материалов, в результате чего был создан «Фруктово-ягодный гигант», который впоследствии был использован для организации тематической фотосессии.

Таким образом, практика детского сада «Дюймовочка» подтверждает, что событийный принцип с опорой на эмоционально насыщенные даты является действенным механизмом реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования, способствуя развитию творческих способностей и эффективному усвоению знаний воспитанниками.