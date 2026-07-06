«Абаканский рынок» продолжает работать ежедневно

В районе муниципального казённого учреждения «Абаканский рынок» ведётся реконструкция тепловой сети, и в некоторых средствах массовой информации опубликовано, что на время реконструкции теплосети рынок прекратил работу. Данная информация не соответствует действительности: рынок продолжает свою работу. Директор МКУ «Абаканский рынок» Ирина Гилёк напоминает, что рынок работает без выходных с 08:00 до 19:00, ограничения есть только со стороны улицы Хакасская, где на время реконструкции убраны палатки для уличной торговли:

– Администрация учреждения приносит извинения за временные неудобства, связанные с перекрытием части уличного пространства, и напоминает: покупатели могут свободно заходить на территорию рынка, выбирать продукты и товары, пользоваться привычным сервисом. Торговля ведётся в полном объёме: мясо, молоко, овощи, фрукты, бакалея, хозяйственные товары и многое другое доступны горожанам.

Единственное изменение, которое действительно произошло, – временный демонтаж палаток для уличной торговли со стороны улицы Хакасская. Это вынужденная мера, связанная с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Но все капитальные павильоны, крытые ряды и стационарные торговые места функционируют без ограничений. Ремонт теплосети – это благо для города, но он не должен вводить в заблуждение наших покупателей. Мы работаем, мы открыты, мы ждём вас!