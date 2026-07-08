«ФинЗОЖ»: Анастасия Антонян и её проект отмечены на всероссийской смене

Начальник отдела молодёжи Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана Анастасия Антонян успешно представила свой регион на федеральном форуме «ФинЗОЖ», завершившемся 6 июля. Событие, собравшее 370 участников из 44 регионов России, стало площадкой для разработки инновационных проектов в сфере финансовой грамотности.

Анастасия Антонян в команде с представителями пяти регионов – Удмуртской Республики, Карелии, Якутии, Калининградской и Иркутской областей – успешно защитила проект по повышению финансовой грамотности. Работа абаканского специалиста и её коллег была высоко оценена экспертами и вошла в каталог 16 лучших проектов смены.

На торжественной церемонии открытия всероссийской смены «ФинЗОЖ» участников приветствовали директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель председателя Банка России и член Совета директоров Банка России Михаил Мамута, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Светлана Гашкина.

Ключевыми экспертами и наставниками от НИФИ на площадке форума стали руководитель Дирекции финансовой грамотности Дмитрий Модель и эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России, руководитель информационно-аналитического направления проекта «Мои финансы» Игорь Комаров.

Форум отличался масштабом и участием ведущих специалистов, включая управляющего Отделением по Красноярскому краю Банка России Сергея Журавлёва, руководителя агентства молодёжной политики Красноярского края Виктора Коломийца и министра финансов Красноярского края Владимира Бахаря.

В настоящее время команда проекта, в том числе Анастасия Антонян, получила приглашение к сотрудничеству от регионального центра финансовой грамотности Красноярского края. Разработанные на форуме решения будут способствовать повышению финансовой культуры и, возможно, станут частью федеральных инициатив.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума ТИМ «Бирюса»