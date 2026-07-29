По Хакасии 28-29 июля прогнозируют сильный ветер

Шквалистые усиления ветра 25 м/с и более местами ожидаются по Республике Хакасия в ближайшие 1-3 часа с сохранением на сутки 28-29 июля 2026 года. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, затоплением (подтоплением) пониженных участков местности, населённых пунктов, объектов инфраструктуры, повреждением низководных мостов, размывом и повреждением дамб, автомобильных дорог, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, повреждением и гибелью сельхозкультур (источники ЧС – очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, сильный ветер до 25 м/с, повышение уровней воды на реках).