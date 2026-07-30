Прокуратура разъясняет изменения в правилах регистрационного учёта

С 1 мая 2026 года вступил в силу Порядок принятия решения о снятии гражданина РФ с регистрационного учёта по месту пребывания или по месту жительства в случае выявления факта фиктивной регистрации, утвержденный приказом МВД России от 20.04.2026 № 224

Решение (рекомендуемый образец приведен в приложении к Порядку) принимается в случае, если факт регистрации гражданина по месту жительства или по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрации в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица установлен одним из следующих документов, в том числе:

- вступившим в законную силу обвинительным приговором, определением или постановлением суда;

- вступившим в законную силу определением или постановлением суда, вынесением которых завершено производство по уголовному делу в отношении физического лица.

Прокуратура г. Абакана