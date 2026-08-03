Прокуратура разъясняет: С 25 мая 2026 года вводятся изменения при заключении нового договора аренды земельного участка

Юлия Чурилова Авг 3, 2026 Общество

С 25 мая 2026 года Федеральным законом от 25.05.2026 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» внесены изменения при заключении нового договора аренды земельного участка.

Так, информация об участии в СВО и подтверждающие документы могут быть представлены в уполномоченный орган самим участником СВО, его представителями, а также членами семьи или близкими родственниками.

Указанный гражданин имеет право на заключение нового договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или нового договора безвозмездного пользования таким земельным участком, условия которого должны соответствовать условиям ранее заключенного и возобновленного договора

Соответствующее заявление должно быть подано в уполномоченный орган в течение одного года со дня окончания гражданином участия в СВО. Несоблюдение данного условия является основанием для отказа в заключении договора.

 

Прокуратура г. Абакана

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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