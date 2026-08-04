В Абакане создан общественный совет участников СВО

Специальная военная операция ведётся с 2022 года и касается практически каждой семьи в России. Общественный запрос на поддержку, справедливость, эмпатию, адаптацию, логистику и многое другое становится одним из важнейших, и сегодня в Администрации города Абакана состоялось первое, организационное заседание общественного Совета участников специальной военной операции при Главе города Абакана.

Глава города Абакана Алексей Лемин предложил в сопредседатели Совета действующих участников специальной военной операции: заместителя командира мотострелковой дивизии полковника Эдуарда Райкова и командира войсковой части Андрея Баринова, и подчеркнул важность работы такого Совета:

– Специальная военная операция идёт с 2022 года, Россия противостоит всему блоку НАТО, это – война за настоящее и будущее нашей страны, за будущее наших детей. Абаканцы с первых дней специальной военной операции встали на защиту Родины: и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные, и Абакан у нас с первых дней включился в поддержку фронта. Мы всем городом собираем гуманитарные грузы, не прекращая эту работу ни на один день, помогаем семьям, помогаем бойцам. Но всё меняется, и мы видим, что специальная военная операция близится к завершению, и все задачи, которые поставлены Президентом России, поставлены страной, выполняются. Ребята, пока не так массово, как бы нам хотелось, возвращаются домой, к мирной жизни, и перед нами стоят новые задачи, которые необходимо выполнять. Поэтому мы создаём наш совет участников специальной военной операции. Эдуард Юрьевич Райков и Андрей Николаевич Баринов – боевые офицеры, все вы их прекрасно знаете, предлагаю включить их в сопредседатели Совета. Эдуард Юрьевич согласился стать моим советником на общественных началах. Очень много вопросов адаптации, увековечения памяти, и эти вопросы мы не можем обсуждать без участников специальной военной операции. Эдуард Юрьевич был мобилизован и сейчас является заместителем командира дивизии, надеюсь, что он в скором времени вернётся и будет работать здесь на постоянной основе. Те предложения, которые он высказывает, пойдут в помощь и городу, и городской политике в части помощи участникам специальной военной операции. Совет создаётся по аналогии с Советом участников Великой Отечественной войны, все решения Совета ветеранов выполняются практически беспрекословно.

В состав Совета, кроме Эдуарда Райкова и Андрея Баринова, сейчас вошли действующие участники и ветераны СВО: командир войсковой части Диловар Ибрагимов, сотрудники Регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Хакасия Сергей Бондаренко и Евгений Еранцев, руководитель Хакасской региональной общественной организации «Ветераны СВО» Виктор Гайкин, военный комиссар города Абакана Андрей Чичинин, Александр Киштеев и Алексей Саражаков.

Алексей Лемин предложил членам Совета в ближайшее время направить предложения по включению в состав Совета новых участников.

Эдуард Райков рассказал, почему принял предложение главы города стать общественным советником:

– Алексея Викторовича я знаю давно, ещё до мобилизации. Во время мобилизации мы познакомились ближе, и когда мы были уже на СВО, Алексей Викторович сам лично находил наших мобилизованных из Абакана, лично вникал в их вопросы, помогал и до сих пор помогает. Он – такой руководитель, которому не безразличны проблемы наших военнослужащих, мобилизованных. Зная, какой он ответственный человек, уверен: в такой команде можно работать. Жилищные проблемы у военнослужащих, материальные, много вопросов возникает по социальным гарантиям, которые необходимо решить, мы этим и будем заниматься.

В ходе первого заседания Совета участникам был представлен короткий отчёт о работе Администрации города Абакана с участниками СВО и их семьями, а также участники обсудили сохранение памяти и установку памятника участникам СВО: образ будущего памятника и места размещения. В 2023 году Администрацией города Абакана был проведён конкурс эскизных проектов, победителем конкурса был признан эскиз композиции «Солдат с бабочкой в руках» Скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста. Участникам Совета были также представлены и другие эскизные проекты.

Военный комиссар города Абакана Андрей Чичинин поделился своим видением, что должен делать Совет и, в том числе, каким должен быть памятник:

– Для меня и для ребят, которые находятся на СВО, основные вопросы, которые должны решаться на этом Совете, – помощь семьям тех, кто находится на СВО, родственникам ребят, которые погибли, и тем ребятам, которые у нас уволены в запас по ранению. У нас о каждой войне памятники, скажем так, «узнаваемые». Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, и в Парке Победы на памятник посмотрел – да, это Великая Отечественная. На другой посмотрел, там характерные черты, да, это Афганистан, например. Если мы говорим про памятник погибшим на СВО в воинском секторе на кладбище, то предложенный эскиз, конечно, говорит о том, что это – СВОшник. У меня сын захоронен там, и я, конечно, за то, чтобы там был памятник. Но там есть захоронения и другие, и на кладбище должен быть обелиск общий, это нужно учитывать. А памятник, посвящённый ребятам, которые погибли на СВО, должен быть в городе, он должен быть монументальным, военнослужащий должен стоять, на нём должна быть современная экипировка, лицо должно быть волевое и должна чувствоваться неотвратимость сокрушения противника.

После обсуждения и рекомендаций участников Совета было принято решение провести ещё один конкурс эскизных проектов по установке монументов, которые будут расположены на двух территориях: в городе и на кладбище № 7. Конкурс планируется провести до конца текущего года, члены Совета будут включены в состав конкурсной комиссии. Одним из наиболее вероятных мест размещения монумента в городе станет Георгиевский сад в ПКиО.