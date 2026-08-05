В Абакане продолжаются благоустройство территорий и ремонт дорог

В летний сезон во всех районах города идут благоустроительные и ремонтные работы: по городским программам «Формирование современной городской среды» и «Градостроительная политика» приводят в порядок общественные территории и дворы, ведутся дорожные ремонты, строятся линии уличного освещения и тротуары, устраиваются системы водоотведения.

На еженедельном штабе по выполнению благоустройства и дорожных работ Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил с подрядчиками и кураторами выполнение муниципальных контрактов. Выполнен и закрыт контракт по благоустроительным работам возле детского сада «Росинка». Часть контрактов находится в стадии сдачи исполнительной документации, работы выполнены: устроен пирс на набережной по проезду Северный, выполнен проезд от ул. Пушкина до здания по ул. Островского, 2, построены линии освещения возле школы № 31 и на участке улицы Торосова, благоустроен проезд по улице Арбан в районе домов № 16 – 18.

В Преображенском парке работы ведутся на площадке композиции «Ангел мира» (идёт установка бортового камня) и на входе в парк у Абаканского Дворца Молодёжи (мощение площадки тротуарной плиткой). Близок к завершению контракт по устройству пешеходной части на проспекте Ленина, по чётной и нечётной сторонам уложена плитка, ведутся работы в районе пешеходного перехода проспекта Ленина – улицы Щетинкина.

Идут работы по устройству тротуара на улице Рублёва в границах улиц Отрадная – Двадцать четвёртая: устройство опалубки под заливку фундаментов опор освещения пешеходного перехода; работ по устройству тротуара по ул. Центральная в границах участка улиц Десятая – Доможакова: устройство подстилающего слоя тротуара из ПГС. Продолжаются благоустроительные работы в Парке Победы, парке Комсомольский, ПКиО. Продолжается строительство линии уличного освещения на участке улицы Итыгина (в границах улиц Крылова – Советская): идёт монтаж светильников.

Выполнены работы по устройству ливневой канализации в районе многоквартирного дома № 160 по улице Пушкина и по проспекту Дружбы Народов, 29-33. После штаба Алексей Лемин проверил, как идут работы по устройству ливневой канализации и проезда в районе дома по улице Пушкина, 54:

– Из года в год мы делаем локальную ливневую канализацию: устраиваем водопоглощающие и водоотводящие колодцы. Такая система работает: не одномоментно, конечно, но в течение нескольких часов вода дренирует и уходит. Здесь, на Пушкина, 54, – одна из самых «известных» луж в Абакане: пониженное место, вода собирается с большого участка по улице, и все, кто здесь живёт, кто здесь работает, прекрасно знают, что это место практически всегда в воде. В этом году мы зашли сюда с капитальным ремонтом: ставим три огромных водопоглощающих колодца, меняем рельеф, делаем разуклонку, всю воду сгоняем в эти колодцы. Также мы здесь расширяем парковку: она будет больше и удобнее. Стоимость работ здесь – 5,6 миллиона рублей, выполняет «Муниципальный жилищный фонд».

Продолжается капитальный ремонт дорог. На улице Саянская подрядчики устанавливают светильники, готовят основание под укладку дорожного покрытия. На участке улицы Крылова (Маршала Жукова – Макаренко) выполнена замена непригодного грунта, подрядчик монтирует дорожный бортовой камень, готовит основание тротуаров, приступает к асфальтированию тротуаров. Идут работы на участке улицы Кирова от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Итыгина.