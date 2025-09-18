Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ успешно завершена

Акционерное общество «Абаканские электрические сети» завершили масштабную реконструкцию воздушной линии электропередач фидера 23/35-210/8, которая обеспечит надёжную подачу электроэнергии жителям южной части Абакана. Теперь линия оснащена современными железобетонными опорами и самонесущим изолированным проводом, что гарантирует высокую устойчивость к любым погодным условиям и значительно повышает надёжность электроснабжения». Так прокомментировал итоги проекта директор АО «АЭС» Алексей Ханин.

Кроме того, отметил руководитель, проведённая модернизация позволит повысить общую пропускную способность линии и гарантировать стабильное питание даже в периоды повышенных нагрузок зимой, когда данная линия становится резервным источником питания для распределительной подстанции № 6.

Реконструкция стала важным этапом реализации инвестиционной программы предприятия на текущий год и направлена на повышение качества услуг и обеспечение надёжного функционирования всей городской энергосистемы.