Реконструкция воздушной линии ВЛ-10 кВ успешно завершена

Юлия Чурилова Сен 18, 2025 Общество

Акционерное общество «Абаканские электрические сети» завершили масштабную реконструкцию воздушной линии электропередач фидера 23/35-210/8, которая обеспечит надёжную подачу электроэнергии жителям южной части Абакана. Теперь линия оснащена современными железобетонными опорами и самонесущим изолированным проводом, что гарантирует высокую устойчивость к любым погодным условиям и значительно повышает надёжность электроснабжения». Так прокомментировал итоги проекта директор АО «АЭС» Алексей Ханин.

Кроме того, отметил руководитель, проведённая модернизация позволит повысить общую пропускную способность линии и гарантировать стабильное питание даже в периоды повышенных нагрузок зимой, когда данная линия становится резервным источником питания для распределительной подстанции № 6.

Реконструкция стала важным этапом реализации инвестиционной программы предприятия на текущий год и направлена на повышение качества услуг и обеспечение надёжного функционирования всей городской энергосистемы.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.