«Хакасский муниципальный банк»: 35 лет в числе лучших!

Сегодня «Хакасский муниципальный банк» отмечает замечательную дату: 35 лет со дня создания. 3 декабря 1990 года на территории Хакасской автономной области был зарегистрирован первый коммерческий банк – «Коммерческий банк «Солбан», в 1997 году по инициативе Администрации города Абакана под руководством Николая Генриховича Булакина в состав участников банка входит муниципальное образование город Абакан в лице Комитета муниципальной экономики и банк получает новый вектор развития и новое имя, известное сейчас практически каждому абаканцу: «Хакасский муниципальный банк».

В России сейчас – только четыре региональных банка, и один из них – наш. Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил коллектив с праздником:

– Поздравляю команду единомышленников, кто смог из амбициозной когда-то идеи Николая Генриховича сформировать финансовый хребет нашего региона и нашего города. 35 лет, на самом деле, – целая жизнь, за которую мы прожили очень многое, прожили достойно, и смогли сформировать мощный клиентоориентированный финансовый инструмент, родной банк, который работает на благо города и горожан, устойчивый, стабильный и единственный региональный банк нашей республики! Только вы смогли справиться со всеми перипетиями этих лет. Ваша история не про холодные цифры, а про то, что тысячи горожан благодаря вам смогли купить свою первую машину, отремонтировать свою квартиру или приобрести, помогли детям получить образование или просто пережили трудный момент в своей жизни потому, что банк же наш, муниципальный. Есть вещи, которые невозможно измерить цифрами, отчётами, данными: это ваша жизненная, гражданская позиция. Вы всегда были в гуще всех событий, и мы всегда вас видим, будь то главные городские праздники, городские события, вы всегда здесь, и многие городские праздники без вас были бы не такими яркими, а некоторые просто-напросто бы и не состоялись. Благодарю за постоянную, неоценимую, без лишних слов благотворительную помощь, это и есть правильная жизненная философия и эталон работы для многих других. Спасибо за 35 лет преданности общему делу и нашему общему дому!

Высшей муниципальной награды – Почётной грамоты Главы города Абакана удостоены Председатель Правления Ольга Сидорова и начальник отдела развития бизнеса Юлия Фондова. Сотрудники банка награждены также почётными грамотами и отмечены благодарственными письмами Администрации города Абакана, Комитета муниципальной экономики, «Хакасского муниципального банка».

Сотрудники банка не только получили поздравления, но и сами пожелали стать теми, кто дарит волшебство: сняли конверты с письмами Деду Морозу с «Ёлки желаний».