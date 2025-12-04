Ветераны уходят от нас… Прощайте, Семён Ермолаевич…

3 декабря завершился земной путь ветерана труда, награждённого медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Семёна Ермолаевича Шаталова. Ветеран родился 13 сентября 1930 года, и совсем недавно Семёна Ермолаевича мы все дружно поздравляли с 95-летием.

В годы войны семья Семёна Ермолаевича жила в Тюменской области Казанского района в деревне Лебедево. Отец его был бригадиром тракторной бригады в колхозе «Красный рудник». Доблесть десятилетнего Семёна была особой, негромкой, но от этого ещё более пронзительной: в те страшные годы его фронтом было колхозное поле, а боевыми товарищами – лошади. Он ухаживал за ними, лелеял, находил в их тёплом дыхании, в их преданных глазах утешение и ту самую надежду, что греет душу. В его заботе о этих безмолвных тружениках была вся его тихая, несокрушимая стойкость. Он кормил, холил, лечил – и верил, что где-то там, на передовой, его труд тоже помогает идти к Победе.

После войны Семён Ермолаевич закончил Омский сельскохозяйственный институт и его направили по распределению в Хакасскую автономную область. Внучка Семёна Ермолаевича Ирина вспоминает:

– Дедушка относился к поколению победителей, героев, перенёсших все тяготы своего времени. Они умели любить, ценить, бороться за правду, видеть оптимизм и служить примером для молодого поколения. Он был тружеником. Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году, ему было всего 10 лет, и уже тогда он трудился в тылу на благо Родины. Вместе со всей страной ждал и дождался Победы. Помогал восстанавливать страну после разрухи. По направлению партии возглавлял совхозы таких районов, как Таштыпский, Бейский, Ширинский, Орджоникидзевский. Позднее, переехав в Абакан, возглавил перспективный отдел в проектном институте «Востоксибгипроводхоз». И уже в пенсионном возрасте возглавлял садоводческое общество «Подсинее», был в Совете ветеранов города Абакана, в своем многоквартирном доме, где проживал, был домкомом. К нему всегда тянулись люди за помощью, за советом и всегда получали грамотный ответ. А мэр Абакана Булакин Николай Генрихович называл его наш неугомонный пенсионер…

Глава города Абакана Алексей Лемин, Председатель Совета депутатов города Абакан Альберт Тупикин, Совет ветеранов города Абакана соболезнуют родным и близким. Семён Ермолаевич прожил длинную, честную, наполненную смыслом, достойную жизнь, вырастил и поднял на ноги троих детей, стал опорой для троих внуков и пятью правнукам подарил корни, историю и пример.Скорбим вместе с вами. Скорбим об уходе этого мудрого, светлого человека. Но также и благодарим судьбу, что такой человек был среди нас: своим трудом, своей любовью, своей памятью он делал мир добрее и крепче.Пусть земля будет ему пухом, а светлая память о нём – отце, деде, прадеде, труженике и настоящем Человеке – навсегда останется в ваших сердцах, в ваших семьях, в рассказах, которые вы будете передавать своим детям и внукам.

Прощание с Семёном Ермолаевичем состоится 5 декабря 2025 г. в 14:00 в зале по ул. Кожевенная, 28А, г. Абакан. Приходите отдать последний поклон ветерану…