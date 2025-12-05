По Хакасии на 6 декабря прогнозируют резкие изменения погоды

По Республике Хакасия 6 декабря ожидаются резкие изменения погоды: понижение температуры воздуха на 10° и более, снег, сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица; по Республике Хакасия ночью 6 декабря сильный снег, очень сильный западный ветер, местами 25 м/с и более. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер, резкое понижение температуры воздуха, сильный снег, метель, гололедица).