«Звоны» вновь покорили зрительские сердца!

Для абаканцев и ценителей творчества нашего прославленного муниципального ансамбля «Звоны» каждый концерт или встреча с артистами на городских событиях – незабываемый праздник. 4 декабря ансамбль «Звоны» подарил зрителям новую концертную программу «Уголок России», которую представил в «Абаканском Дворце Молодёжи». В концерте прозвучали новые песни в аранжировках художественного руководителя музыкального коллектива Дмитрия Лашкина, чему поклонники были чрезвычайно рады.

Украсил концертную программу хореографический ансамбль Центра детского творчества «Контрасты». Творческий союз двух коллективов только усилил глубокое эмоциональное восприятие от народного танца и народной музыки, делая выступление ещё более живым и запоминающимся. Зрители едва сдерживали эмоции, подтанцовывая в креслах и подпевая всем залом известные всем нам народные песни.

Не успев начаться концерт феерически завершился: именно так, мгновенно, пронёсся он для тех, кто не просто смотрел программу «Уголок России», а прожил её вместе с артистами.

Ценитель творчества «Звонов» Елена Васильевна Шишкина, делясь своими впечатлениями, так и заявила:

– Как же быстро всё закончилось, я и опомниться не успела, как пролетело больше часа. Наши «Звоны» можно слушать бесконечно! Видно, что они работают на совесть! Спасибо им огромное за те эмоции, с которыми я ухожу с концерта! Очень люблю коллектив и буду ждать новой встречи.

Подруги Валентина Васильевна Рунцова, Надежда Николаевна Ракшова и Наталья Петровна Козлова назвали себя любителями «Звонов»:

– Мы уже лет восемь не пропускаем ни один концерт нашего самого любимого коллектива. На одном дыхании смотрели, пели и пританцовывали. Молодцы! Все классные! Всех любим! Уходим домой в прекрасном настроении!

Наталья Витальевна Игумнова 40 лет проработала в сфере музыкального образования в Саяногорске и, выйдя на пенсию, переехала в Абакан. Теперь у неё больше возможностей посещать концерты любимого коллектива:­

– Я – аккордеонистка, дочь моя – тоже музыкант, поэтому «Звоны» для меня очень родные по внутреннему состоянию. С удовольствием хожу на их концерты, вспоминаю своё время и свой инструмент. Народные инструменты помогают раскрываться русской душе. Замечательный коллектив! Молодцы они! Трудяги!

На концерте интересно было не только взрослым ценителям творчества «Звонов», но и молодёжи. Тане Синицыной – 10 лет, она рассказала, что в «Звоны» влюблена уже давно:

– Я с бабушкой всегда хожу на концерты. Сегодня было очень красиво! Мне всё понравилось, костюмы красивые у артистов, кокошники блестели золотом, я себе такой захотела на Новый год. Ещё мне понравилось, как артист играл на балалайке. Как будто там не три струны, а много. Я прям заслушалась!

Пока зрители толпились в фойе, ожидая очереди в гардероб, всё пространство АДМ жужжало одним большим ульем и сияло от улыбок восхищённых людей, которые наперебой делились своими впечатлениями от праздника русской культуры, которую объединил «Уголок России».

Спасибо вам, наши дорогие и любимые «Звоны» и «Контрасты»! Спасибо за ваше творчество, которым вы так щедро с нами делитесь!