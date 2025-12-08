«Не попади в сети!»: итоги конкурса школьных медиацентров

В ноябре среди школьных медиацентров впервые проходил городской конкурс на лучшие материалы, направленные на неприятие идеологии экстремизма и терроризма. Участники представляли самостоятельно выполненные творческие и информационно-просветительские работы, выражающие негативное отношение к экстремизму и терроризму.

На конкурс поступило более 30 заявок. Работы были выполнены в различных формах: плакат, стенгазета, видеоролик, буклет.

По условиям конкурса, представленные конкурсные работы могут быть использованы для их демонстрации среди других обучающихся в целях профилактического воздействия.

Конкурсное жюри определило следующих победителей и призёров конкурса:

а) из числа участников, представивших конкурсные работы в формате видеороликов:

1 место – медиацентр «МедиаБрайт» Лицея имени Н.Г. Булакина (видеоролик «Не попади в сети», подготовленный с участием школьников Елизаветы Филипповой, Ярослава Плахутина, Данила Шнякина, Арины Кузьминой, Елизаветы Любчич, Андрея Шолохова, Глеба Смокотнина, Марии Борзенко);

2 место – медиацентр «МедиаЛаб33» школы № 33 (видеоролик «#ВыборЗаНами», подготовленный с участием школьников Валерии Вольф, Варвары Ерыгиной, Софьи Граблевской, Валерии Артемьевой, Таисии Козиной, Валерии Климкиной, Ксении Беляниной, Эвелины Топоевой, Евгении Сизовой, Екатерины Валовой, Софьи Безруких);

3 место – авторский коллектив школы № 18 (видеоролик «Мы против терроризма», подготовленный с участием учениц Варвары Видергольд, Валерии Лазаревой, Полины Егоровой);

б) из числа участников, представивших конкурсные работы в формате плакатов (рисунков), стенгазет, буклетов:

1 место – ученик школы № 1 Ярослав Файрман , подготовивший плакат (рисунок) «Мы против террора»;

2 место – ученица школа № 19 Александра Кононова, подготовившая буклет «Мы вместе против террора»;

3 место – ученица школы № 1 Александра Голубева, подготовившая плакат (рисунок) «Мы против терроризма».

Наибольшим количеством баллов члены конкурсного жюри оценили видеоролик «Не попади в сети», подготовленный обучающимися медиацентра Лицея имени Н.Г. Булакина.

Поздравляем победителей и призёров конкурса!

Конкурс проводился в рамках реализации в городе Абакане Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы.