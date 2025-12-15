Городское родительское собрание «Детская безопасность – наша общая забота!»

Уважаемые родители! Дети – наша главная ценность. И мы, взрослые, должны постоянно заботиться об их безопасности. Дети от природы активны и любопытны. Но у них еще мало опыта и знаний, они не всегда могут понять степень опасности и просчитать последствия собственных действий. Иногда это приводит к несчастным случаям: дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы, падения с высоты, отравления алкоголем и вейпами…

Невнимательное отношение к ребенку может привести не только к физическим травмам, но и к другим серьезным последствиям: вовлечение в противоправные действия, употребление психоактивных веществ, развитие депрессивных психологических состояний…

Уважаемые родители! Уделяйте своим детям как можно больше внимания! Научите их правилам безопасного поведения. Наблюдайте за их настроением и психологическим состоянием. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра.

Сегодня мы проводим городское родительское собрание по теме «Детская безопасность – наша общая забота!» (в заочной форме). Специалисты из разных сфер деятельности напомнят вам об основных правилах безопасности и подскажут, на что нужно обратить внимание.

Предлагаем просмотреть видеозаписи выступлений представителей заинтересованных организаций: https://disk.yandex.ru/d/TnHaxglbiSs2UA

Айвар Николаевич Кольчиков, главный врач ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»;

Александр Анатольевич Себов, начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России;

Александр Витальевич Молотилкин, начальник Отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Абакану;

Марина Александровна Морус, старший инспектор Отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Абакану;

Ирина Романовна Куюкова, заведующий отделом психолого-педагогической помощи МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Татьяна Сергеевна Конькова, ведущий психолог ГКУЗ РХ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Берегите своих детей!