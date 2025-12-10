Как сказки помогают узнать о своих правах

10 декабря – День прав человека. Эта дата посвящена провозглашению Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Декларация устанавливает фундаментальные принципы защиты достоинства и свободы каждого гражданина мира. Чтобы воспитанники «Орлёнка» смогли понять значение этого дня, педагоги обратились к сказочным персонажам. Главным героем события стал Буратино.

Он рассказал детям о волшебной стране, жители которой совершенно не знали правила, которые помогают жить дружно и счастливо. Эти правила называются правами. А ведь права нужны каждому человеку, потому что они помогают чувствовать себя защищённым и счастливым.

Услышав этот рассказ, дошколята захотели помочь жителям волшебной страны разобраться в столь важном вопросе. Вместе с педагогами ребята создали оригинальную образовательную газету для жителей страны – родины Буратино, используя яркие иллюстрации и понятные знаки. Благодаря таким простым средствам, предназначенным специально для тех, кто пока не умеет читать, информация была доступна каждому.

Так, каждый житель сказочной страны имеет право на хорошее здоровье; у него есть право играть – ведь игра помогает развиваться и учиться новому; право на семью – каждому важно иметь близких, кто любит и поддерживает тебя; право выражать своё мнение, то есть говорить вслух, что ему хочется или не хочется.

«Почему же мы отмечаем этот праздник?» – был задан вопрос детям в конце мероприятия. Дети дали правильный ответ:

– Это день, когда взрослые и дети вспоминают, как важно соблюдать права всех жителей планеты Земля. Ведь все имеют равные права независимо от того, где они родились, какого цвета кожа или на каком языке говорят.

Так дети усвоили, что главное в жизни правило - говорить о любви друг к другу, уважении ко всем людям и стремиться сделать жизнь ещё добрее и справедливее.