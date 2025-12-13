Рабочие «Спецавтобазы ЖКХ» восстанавливают деформационный шов

На Коммунальном мосту со стороны въезда в город ограничено движение по полосам: рабочие муниципального казённого учреждения «Спецавтобаза ЖКХ» восстанавливают первый деформационный шов. Деформационные швы на мосту устанавливались 30 лет назад, и с учётом всё возрастающей транспортной нагрузки, с учётом интенсивного движения, в том числе, тяжёлой техники, происходит разрушение швов. В зимнее время оперативно отремонтировать деформационные швы очень сложно. Глава города Абакана Алексей Лемин после обсуждения сегодня на коммунальном штабе деталей ремонта шва выехал на место ремонта:

– Главная причина разрушения – тяжёлая дорожная техника, влияющая на мостовые соединения. В настоящее время рабочие «Спецавтобазы» в аварийном режиме активно восстанавливают шов. Деформационный шов сейчас подваривается, устанавливается на место. Применение бетонной смеси для фиксации в минусовые температуры возможно, но она будет набирать прочность не меньше недели. Поэтому нам будет необходимо изготовить асфальт и закрепить шов. Предварительно, работы продлятся минимум выходные, возможно, ограничения по скоростному режиму будут действовать ещё и в понедельник.

Просим всех водителей быть внимательными при движении на мосту, соблюдать ограничения скорости, своевременно перестраиваться и заранее планировать время движения с учётом имеющихся затруднений.