В школе № 1 продолжается капитальный ремонт

В абаканской школе № 1 продолжается капитальный ремонт по национальному проекту «Молодёжь и дети», федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Руководитель «Муниципального жилищного фонда» Андрей Аплошкин доложил ход выполнения. На четвёртом этаже завершается укладка гомогенного покрытия, стены заштукатурены, смонтирована система подвесных потолков «Армстронг», устанавливаются светильники, откосы и подоконники на окнах стоят, готовятся приступить к покраске. Противопожарные двери на объекте ставят по мере готовности, то же касается дверей в кабинеты.

На третьем этаже идут работы с полами по коридору, по кабинетам полы уложены, ведутся штукатурные работы, монтируются перегородки. На втором этаже выполнен демонтаж основной части кабинетов и коридора, также работают с полами. По первому этажу зачищают кабинеты под укладку гомогенного покрытия, система подвесных потолков монтируется, готовятся к монтажу керамогранита на стены первого этажа.

Глава города Абакана Алексей Лемин прокомментировал журналистам ход ремонта:

– Задача изначально была непростая. Я напоминаю, что первый подрядчик со своей задачей не справился, мы были вынуждены с ним расстаться, и сюда экстренно не так давно зашёл «Муниципальный жилищный фонд», который был вторым участником аукциона на капремонт школы № 1. В школе очень активно ведутся работы по всем этажам, отмечаем высокую готовность четвёртого этажа. Обязательства по федеральным средствам, которые предоставлены на капремонт школы, будут выполнены до конца этого года. Сметная стоимость полного капитального ремонта школы № 1 – свыше 300 миллионов рублей, федеральные средства – немногим более 120 миллионов рублей. Было принято решение добавить из городского бюджета свои средства: добавляем на второй этаж, на третий этаж, на отделочные работы по муниципальному контракту. В планах было включить капитальный ремонт школы № 1 в финансирование по закону о столице, но средства, несмотря на то, что были запланированы в региональном бюджете, в город выделены не были. Капитальный ремонт, вместе с муниципальным контрактом, планируется завершить в апреле 2026 года. Благоустройство школьного двора будет запланировано на последующие годы.

В штабе принял участие Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол:

– Такая школа, как школа № 1 Абакана с её историей, по праву считается одной из лучших школ республики, и я уверен, что с тем вниманием, с которым относится мэр города Алексей Викторович Лемин, администрация города, все работы будут завершены в срок, и весной уже дети смогут вернуться в свои родные, обновлённые стены и продолжить здесь учиться. Спасибо администрации города за то, что нашли деньги, несмотря на то, что их катастрофически не хватает, федеральных средств не хватает. Сейчас на объекте люди есть, работа кипит, есть сроки выполнения, я уверен, что строители в эти сроки уложатся.