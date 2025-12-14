Партнёрские встречи в русском стиле

Городской центр культуры «Победа» вновь стал центром встречи власти и бизнеса. Здесь в шестнадцатый раз декабрьское городское событие «Партнёрские встречи» – чествование лучших в бизнес–сообществе нашего города. С начала года Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана было проведено несколько масштабных мероприятий, направленных на поддержку предпринимателей и самозанятых, обеспечивающих надёжную экономическую составляющую столицы Республики Хакасия. Об этом в своём приветственном слове говорил Глава города Абакана Алексей Лемин:
– Для меня партнёрские встречи, как и для многих из вас – первое касание Нового года. На таких встречах принято говорить о достижениях, о цифрах, о планах на будущее, у нас всё это есть – есть и достижения и планы, они амбициозные и поверьте трёх бюджетов Абакана на эти планы не хватит. Но я сегодня хотел бы поговорить про несколько иное, я хотел бы поговорить про наш город.
Вот уже наступил вечер и в городе зажглись огни. Они зажглись на улицах, парках, скверах, а ещё они зажглись в мастерских, в кондитерских, в магазинах, в фитнес-залах, в ресторанах. И вот эти огни по команде не зажигаются, они зажигаются, дорогие друзья, благодаря вашей энергии и вы – создатели городского сияния. В прямом смысле слова и в переносном смысле слова, но это, действительно, так и есть.
Вы – те люди, которые постоянно совершенствуете своё мастерство, будь это производство товаров, причёска или покраска тканей или, например, идеальный стейк – это же тоже мастерство. Вы – те люди, для которых гостеприимство не просто пунктик в чек-листе, это настоящая не показная щедрость и желание удивить. Вы – те люди, которые преобразуют сырые идеи в настоящие вещи, вы – те люди, которые производят не просто товары, а делают настроение, не услуги, а настоящие воспоминания.
Дорогие друзья, вы – соавторы нашей городской среды и ваши успехи не только ваши победы, это вклад в наше большое общее дело, в наш большой общий дом, в наш Абакан. Я всегда говорю, что основа городской экономики – это ВЫ! Вы – наша «подушка безопасности! На Кузбассе есть уголь, в Тюмени есть нефть и газ, в Красноярском крае есть всё, а у нас есть Вы! Вы были и остаётесь основой нашей экономики, именно благодаря вам мы создаёт социальные лифты, строим и ремонтирует школы и детские сады, экспериментируем с нашими парками… Дорогие друзья, пока растёте вы, растём мы с вами и растёт наш город.
Я сегодня говорю спасибо вам в первую очередь за доверие, за то, что когда мы вам звоним со своими сумасшедшими идеями, а их у нас много, вы не бросаете трубку, а ещё и в ответ предлагаете три своих, не менее сумасшедших идеи. Я точно знаю, что у вас у всех есть свои амбициозные планы и это правильно, без этого невозможно, но далеко не всегда надо ориентироваться на цифры, документы. Иногда посмотрите налево, посмотрите направо, возможно это те люди, которые станут вашими партнёрами, а возможно они вольются в вашу большую компанию или в вашу большую команду.
Совсем скоро Новый год, а это значит, что впереди новые планы, новые вызовы и как бы нам ни было тяжело и сложно, мы всё равно будем вкладывать в этот город, а это значит, что нам нужны ваши ясные глаза, светлые умы, нужны ваша энергия и идеи. Какими бы сумасшедшими или смешными они не казались из них выходят стоящие вещи. Выходят фестивали, выставки, новые туристические маршруты, социальное партнёрство, а самое главное – надёжное, настоящее партнёрство, благодаря которому стоял и будет стоять наш город. С праздником, дорогие друзья!
Формат проведения «Партнёрских встреч» в Абакане ежегодно видоизменяется, но неизменным остаётся лишь одно – благодарность тем, кто вкладывает в городские события не только время и деньги, но и собственную душу. Заместитель Главы по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына отметила значительный личный вклад в развитие предпринимательства и укрепление партнёрских отношений, проведение событий, организованных на протяжении последних двух лет для представителей бизнес-сообщества Абакана – Анзора Сабанова и Юлии Чуриловой. Вручая памятные статуэтки, Вероника Викторовна подчеркнула:
– Благодаря Вам у нас состоялись такие невероятные события, как Бьюти-форум, две спартакиады предпринимателей и выставки «Сделано в Абакане». Спасибо Вам огромное!
Участников предновогодних «Партнёрских встреч» приветствовал Председатель Совета депутатов города Абакана Альбер Тупикин, который назвал имя предпринимателя, пополнившего список Почётных предпринимателей города Абакана. Им стал Владимир Николаевич Ремишевский, директор ООО «АбаканТехОпТорг». Альбер Юрьевич отметил:
– Наша с вами история поддержки предпринимательства в Абакане берёт своё начало в конце девяностых годов, тогда как Федеральных Закон о поддержке предпринимательства в России был принят лишь в 2017-ом. Совет предпринимателей в нашем городе был впервые создан в 1999 году.
Книга Почётных предпринимателей была учреждена в 2017 году и на данный момент включает в себя восемь известных фамилий и предприятий, которыми мы гордимся и с удовольствием потребляем их продукцию и пользуемся услугами.
В Книге Почётного предпринимателя:
– Геннадий Григорьевич Нежевец, генеральный директор компании «АЯН» (внесён в 2018 году),
– Олег Борисович Гавловский, генеральный директор Торгового дома «Премьер» (внесён в 2019 году),
– Валерий Васильевич Городилов, руководитель Хакасской топливной компании (внесён в 2020 году),
– Денис Александрович Шабалкин, директор компании «Стальконструкция» (внесён в 2022 году),
– Матвей Алиханович Дреев, генеральный директор компании «Мехколонна № 8» (внесён в 2022 году),
– Владимир Петрович Михалёв, директор компании «Абакан-Пласт», (внесён в 2023 году),
– Татьяна Александровна Тутатчикова, директор компании «Малинники» (внесена в 2024 году),
– Владимир Николаевич Ремишевский, директор компании «АбаканТехОпТорг» (внесён в 2025 году).
10 декабря Алексей Лемин подписан Постановление Администрации города Абакана «О присвоении звания «Почётный предприниматель Абакана» с целью поощрения жителей республиканской столицы за заслуги и высокие достижения в сфере экономики, предпринимательской, благотворительной и общественной деятельности. На сцене ГЦК «Победа» Глава Абакана впервые вручил почётным предпринимателям памятные награды.
Предприниматели Абакана не только поддерживают экономическое развитие Абакана, но и помогают СВОим за «ленточкой». На протяжении нескольких лет наше предпринимательское сообщество вкладывает душу и средства в общую Победу над нацизмом. Все военнослужащие, от рядового до офицера, ценят каждую помощь, оказанную предпринимателями. На «Партнёрских встречах» Алексе й Лемин передал предпринимателям благодарственные письма от наших бойцов:
– Виктору Александровичу Хрычёву, генеральному директору Абаканского строительного холдинга;
– Алексею Владимировичу Кунучакову, индивидуальному предпринимателю;
– Никите Андреевичу Иванцову, индивидуальному предпринимателю;
– Владиславу Валентиновичу Санькову и Ивану Евгеньевичу Себрову, компания «Автошарк»;
– Виктору Евгеньевичу Павлюченко, генеральному директору компании «Альфа-групп»;
– Юрию Михайловичу Синеокову, генерельному директору компании «КСК Людвиг»;
– Виктору Трифоновичу Пестову, индивидуальному предпринимателю;
– Александру Алексеевичу Петруку, директору «Абаканэнергосбыт»
– Андрею Георгиевичу Аплошкину, директору Муниципального жилищного фонда.
Добрая традиция проведения в Абакане «Партнёрских встреч» по-доброму отозвалась в сердцах её участников. Предприниматели, артисты, представители власти и все, кто создавали праздничную атмосферу в «Победе», 11 декабря стали одной большой русской семьёй, где нашлось место мастер-классам, матрёшки-керлингу, командному лабиринту, раскрашиванию картин и написанию поздравительных открыток друг другу с пожеланиями добра, счастья, мирного неба и предпринимательской удачи в наступающей году.
