Партнёрские встречи в русском стиле

Городской центр культуры «Победа» вновь стал центром встречи власти и бизнеса. Здесь в шестнадцатый раз декабрьское городское событие «Партнёрские встречи» – чествование лучших в бизнес–сообществе нашего города. С начала года Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана было проведено несколько масштабных мероприятий, направленных на поддержку предпринимателей и самозанятых, обеспечивающих надёжную экономическую составляющую столицы Республики Хакасия. Об этом в своём приветственном слове говорил Глава города Абакана Алексей Лемин:

– Для меня партнёрские встречи, как и для многих из вас – первое касание Нового года. На таких встречах принято говорить о достижениях, о цифрах, о планах на будущее, у нас всё это есть – есть и достижения и планы, они амбициозные и поверьте трёх бюджетов Абакана на эти планы не хватит. Но я сегодня хотел бы поговорить про несколько иное, я хотел бы поговорить про наш город.

Вот уже наступил вечер и в городе зажглись огни. Они зажглись на улицах, парках, скверах, а ещё они зажглись в мастерских, в кондитерских, в магазинах, в фитнес-залах, в ресторанах. И вот эти огни по команде не зажигаются, они зажигаются, дорогие друзья, благодаря вашей энергии и вы – создатели городского сияния. В прямом смысле слова и в переносном смысле слова, но это, действительно, так и есть.

Вы – те люди, которые постоянно совершенствуете своё мастерство, будь это производство товаров, причёска или покраска тканей или, например, идеальный стейк – это же тоже мастерство. Вы – те люди, для которых гостеприимство не просто пунктик в чек-листе, это настоящая не показная щедрость и желание удивить. Вы – те люди, которые преобразуют сырые идеи в настоящие вещи, вы – те люди, которые производят не просто товары, а делают настроение, не услуги, а настоящие воспоминания.

Дорогие друзья, вы – соавторы нашей городской среды и ваши успехи не только ваши победы, это вклад в наше большое общее дело, в наш большой общий дом, в наш Абакан. Я всегда говорю, что основа городской экономики – это ВЫ! Вы – наша «подушка безопасности! На Кузбассе есть уголь, в Тюмени есть нефть и газ, в Красноярском крае есть всё, а у нас есть Вы! Вы были и остаётесь основой нашей экономики, именно благодаря вам мы создаёт социальные лифты, строим и ремонтирует школы и детские сады, экспериментируем с нашими парками… Дорогие друзья, пока растёте вы, растём мы с вами и растёт наш город.

Я сегодня говорю спасибо вам в первую очередь за доверие, за то, что когда мы вам звоним со своими сумасшедшими идеями, а их у нас много, вы не бросаете трубку, а ещё и в ответ предлагаете три своих, не менее сумасшедших идеи. Я точно знаю, что у вас у всех есть свои амбициозные планы и это правильно, без этого невозможно, но далеко не всегда надо ориентироваться на цифры, документы. Иногда посмотрите налево, посмотрите направо, возможно это те люди, которые станут вашими партнёрами, а возможно они вольются в вашу большую компанию или в вашу большую команду.

Совсем скоро Новый год, а это значит, что впереди новые планы, новые вызовы и как бы нам ни было тяжело и сложно, мы всё равно будем вкладывать в этот город, а это значит, что нам нужны ваши ясные глаза, светлые умы, нужны ваша энергия и идеи. Какими бы сумасшедшими или смешными они не казались из них выходят стоящие вещи. Выходят фестивали, выставки, новые туристические маршруты, социальное партнёрство, а самое главное – надёжное, настоящее партнёрство, благодаря которому стоял и будет стоять наш город. С праздником, дорогие друзья!