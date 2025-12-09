В семьи наших героев переданы государственные награды…

Сегодня в Администрации города Абакана торжественно передали в семьи погибших бойцов государственные награды: ордена Мужества, медали Жукова, Суворова и «За отвагу». В соответствии с Указами Президента Российской Федерации награждены орденами Мужества (посмертно): гвардии сержант, стрелок Иванов Алексей Николаевич, сержант, командир отделения Стуков Иван Владимирович, ефрейтор, заместитель командира взвода Коротченко Игорь Валерьевич, ефрейтор, старший стрелок Тахтараков Сергей Юрьевич, рядовой, оператор-топогеодезист Воронянский Илья Евгеньевич, рядовой, стрелок Садовничий Николай Викторович, рядовой, стрелок Цветков Денис Владимирович.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации медалью Жукова (посмертно) награждены старший сержант, номер расчёта Муляр Александр Анатольевич, рядовой, гранатомётчик Кузьменко Андрей Викторович.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации медалью «За отвагу» (посмертно) награждён старший сержант, командир разведывательного отделения Шкирков Иван Валерьевич.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации медалью Суворова (посмертно) награждён рядовой, стрелок-санитар Головёнок Андрей Владимирович.

К родным и близким обратился заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт:

– Сегодня – торжественно-скорбный для всех нас день. В этом зале собрались самые родные и близкие наших защитников Отечества: мамы, папы, братья, сёстры, жёны, дети, законные представители детей… Судьба распорядилась так, что в дни суровых испытаний для всей нашей страны, когда Родина зовёт своих сыновей встать на защиту нашего народа, родные вашим сердцам люди встали в этот строй. Наши герои приняли такое решение, потому что они – мужественные и храбрые. Россия стоит благодаря таким нашим героям! Дорогие земляки, я знаю, что вы любите своих солдат, гордитесь своими родными, помните и навсегда их сохраните в своих сердцах! Награды, которые вам сегодня передали, храните, как семейную реликвию. Спасибо всем за воспитание настоящих мужчин! Только благодаря вам наши герои не побоялись и встали на защиту своей страны, на защиту своих семей и нашего будущего!

У каждого, кто бился и бьётся сейчас на фронте, до спецоперации была своя, мирная история…

Андрей Владимирович Головёнок родился в посёлке Черёмушки, семья переехала в Абакан, когда ему был один год. После школы Андрей получил специальность «Каменщик» и работал отделочником. Его брат поделился воспоминаниями:

– Он любил работать один, он и в жизни был таким – молчуном: Андрей не был замкнутым, но семья мало знала о его личной жизни, о его размышлениях, мечтах и планах. Все решения он принимал в одиночку, но старался приложить все усилия, чтобы цели достичь. Андрей и на СВО оказался таким же образом: никто из близких ничего о том, что он заключает контракт, не знал. Брат позвонил мне уже из «учебки», когда уехал, просил успокоить маму, рассказывал, что у него всё хорошо. Он переживал за маму, чтобы она не волновалась за него.

Алексей Николаевич Иванов родился в Ленинграде, в семье военнослужащих, в детстве учился в абаканских школах, был постоянным участником и победителем школьных олимпиад, участником научных обществ, а после школы ушёл в армию и потом подписал контракт с Минобороны. Его близкие вспоминают, что Алексей Николаевич был добрым, весёлым, душой компании, любил разную музыку – от классики до тяжёлого рока. Родной дед Алексея Николаевича защищал Родину в Великую Отечественную войну, родители – военные, наш Алексей воспитывался людьми принципиальными, верными Отчизне. Алексей Николаевич ушёл на специальную военную операцию в августе 2024 года, а родным объяснил: «Я – из семьи военнослужащих, не могу по-другому...»

Денис Владимирович Цветков родился в Абакане, учился в школе № 20, потом получил профессию плиточника-отделочника. Младшая сестра Дениса Владимировича – Наталья – рассказала, что он был с детства добрым и спокойным мальчиком, увлекался обычными для мальчишек того времени музыкой, играми, мечтал стать барабанщиком. Когда Наталья и Денис были совсем маленькими (по 9 и 10 лет), у них умерла мама, папа воспитывал ребятишек один, поэтому часто домашняя работа ложилась на их плечи: убраться дома, выполоть траву в огороде. Денис вырос ответственным, рано повзрослел, и уже в 18 лет он устроился на свою первую подработку – помочь семье, заработать себе самому на карманные расходы.

Командование части подчёркивает героизм Дениса: «Своим личным примером рядовой Цветков Денис Владимирович неоднократно воодушевлял личный состав на подвиги и героизм. При выполнении боевых задач находился в штурмовой группе, которая одна из первых прорвала хорошо укреплённую оборону противника. Перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику, не давая вести прицельную стрельбу врагу по союзным военнослужащим. Погиб в район населённого пункта Горловка в результате огневого поражения со стороны противника».

О сыне – Иване Валерьевиче Шкиркове – рассказывает его мама Валентина Николаевна:

– Иван с детства был настойчивый иногда и настырный. Окончил институт, ушёл в армию, потом работал в органах уголовно-исполнительной системы. Дослужился до пенсии и ушёл в должности начальника колонии поселения. Он жил вдвоём с дочерью, всё для неё делал. На шашлыки они ездили постоянно, друзей дочери брали с собой, был для Софии всем. Дочка скучает по нему очень… Когда началась специальная военная операция, мы знали, что Иван пойдёт защищать нас. Никому ничего не сказал, молча уехал в Москву и оттуда ушёл на фронт. Конечно, выходил на связь и успокаивал, что всё будет хорошо…

Наши бойцы, от рядового до командующих фронтами, каждый день совершают подвиги, во имя нашей с вами жизни. О тех, чьих голосов мы уже не услышим, будут вечно помнить родные: обычные парни, любили футбол, пели под гитару, боялись стоматологов... Сегодня, сейчас близкие люди берут в руки орден или медаль, они видят не награду: они видят мальчишку, который когда-то приносил в кармане лягушку, видят парня, который косил сено под солнцем, такого огромного и вечного, видят человека, который писал с передовой: «Мама, не волнуйся, я вернусь…» Эти награды теперь будут жить здесь, в Абакане. Их будут показывать внукам, о них будут говорить с гордостью и со слезами. А может, просто уберут в шкаф, потому что больно смотреть. Но ордена и медали останутся здесь, как шрамы, как самое горькое и самое прямое доказательство: они, наши герои, были, любили и остались – с нами, и наша память теперь – в этих футлярах, в этой тишине, в этой пустоте, которая теперь навсегда имеет форму и вес их отсутствия. Мы будем помнить каждого…