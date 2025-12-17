Премия имени Николая Генриховича Булакина присуждена Ольге Сидоровой

Сегодня, в День рождения Николая Генриховича Булакина, в Администрации города Абакана вручили премию его имени. Высшая премия Абакана была учреждена решением Совета депутатов города Абакана в 2020 году и присуждается за выдающиеся заслуги и достижения в общественной и профессиональной деятельности; значительный вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, в укрепление законности и правопорядка, охрану здоровья, защиту прав и свобод граждан, воспитание, охрану окружающей природной среды; активную благотворительную и общественную деятельность в городе. Сумма премии – 200 тысяч рублей.

На премию коллективами организаций были выдвинуты кандидатуры заведующей дошкольного учреждения «Детский сад «Кристаллик» Ирины Кириченко, председателя Правления ООО «Хакасский муниципальный банк» Ольги Сидоровой, председателя Молодёжного Совета Абаканской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Веры Байсуриной.

Глава города Абакана Алексей Лемин обратился к участникам торжественной церемонии и назвал лауреата премии:

– Добрый день, дорогие друзья, соратники, единомышленники! Сегодня для нас – особый день. Сегодня – День рождения Николая Генриховича, и мы вручаем премию его имени. Официальные документы говорят, что это главная городская награда, которая вручается за вклад в развитие города. Но для меня, для нас, для вас, кто с ним работал плечом к плечу, эта премия – несколько глубже и важнее, и даётся она точно не «за заслуги». Она – за приверженность курсу, за созидание. Это наше своеобразное зеркало праведных и благих дел, в которых город и горожане узнают лучшее. За эти годы, а премия вручается уже пятый раз, премия стала особенной. Она – инструмент продолжения принципиальной стратегии, она говорит о внутренней свободе всех тех, кто её удостоен, кто поднимался в этот день на эту сцену. Подобно Николаю Генриховичу, наши лауреаты свободны от многих вещей: от цинизма, от шаблонов, от убеждения, что «мир такой и изменить его нельзя». Своими делами они нам доказали, как и Народный мэр, что мир может базироваться на других принципах: на уважении, на взаимопонимании, на честности, на порядочности. Всех наших лауреатов, а это Геннадий Григорьевич Нежевец, Валерий Васильевич Городилов, Василий Николаевич Хамин, Александр Алексеевич Петрук, объединяет любовь и преданность нашему городу, причём эту любовь и преданность они выражают не словами, а делами – на благо города и горожан. Премия – это не финал. Премия – это своеобразный мост между нашим Учителем и теми, кто сейчас, здесь строит, лечит, учит, созидает. Знак для всех нас: смотрите, учитесь, продолжайте, ведь город держится далеко не только на мэрах. Он держится на таких, как наши лауреаты. На простых, надёжных, честных, преданных людях держится наш город, и в этом году лауреатом премии города Абакана имени Николая Генриховича Булакина становится Ольга Николаевна Сидорова!

Ольга Николаевна Сидорова является Председателем Правления ООО «Хакасский муниципальный банк» с 2004 года. Под её руководством банк значительно улучшил свои позиции на региональном рынке банковских услуг и на сегодня является единственной самостоятельной кредитной организацией на территории Республики Хакасия. За годы её руководства банк неоднократно становился лауреатом премий в области банковского бизнеса. В 2025 году Хакасский муниципальный банк получил престижную награду на федеральном этапе Национальной премии «Золотой Меркурий»: банк награждён дипломом победителя «За весомый вклад в развитие региональной экономики» в рамках специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП – 2025». Ольга Николаевна Сидорова широко известна в Абакане не только как профессионал высочайшего класса, но и как активный общественный деятель и меценат. Алексей Лемин подчеркнул:

– Я думаю, вы все знаете Ольгу Николаевну, и я не говорю про финансовую сторону, я говорю о всех наших праздниках, наших благотворительных марафонах, о всех наших программах, которые ведутся в Абакане в течение всего времени, «Хакасский муниципальный банк» принимает участие во всём. И это, на самом деле, не обязательная история, это история, которая идёт изнутри, из души. Да, Ольга Николаевна – банкир. Но её главный капитал – не миллиарды в портфеле, главный капитал – доверие. Вы знаете, сколько региональных банков осталось в стране? Четыре! «Хакассий муниципальный банк» – в их числе, потому что наши жители доверяют, предприниматели доверяют банку. Слова отдельной благодарности – за ту помощь, которую «Хакасский муниципальный банк», Ольга Николаевна оказывают нашим на фронте. Мало кто об этом знает, единицы, потому что это не рассказывается, это делается. Я уверен, что Ольга Николаевна достойна этой премии!

Ольга Сидорова в ответном слове рассказала, на что направит премию:

– Получить такую высокую награду – такая большая честь для меня и нашего коллектива! Я скажу одно: когда-то, в 2004 году, когда меня назначали на должность председателя, Николай Генрихович тогда сказал: «Вам придётся принимать много решений, разных, но всегда постарайтесь проецировать это на нужды и на задачи города», и вот уже больше 20 лет я живу с этим, и не только я – весь наш коллектив тоже придерживается этой традиции. Я думаю, меня поддержат наш коллектив, а я считаю, что премия – не только моя, но и коллектива в целом, иначе не добьёшься такого, будет правильно, если мы направим эти деньги в фонд «Дети Абакана», и пусть хоть немного ребятишек засветятся счастьем в канун Нового года!

Алексей Лемин вручил номинантам благодарственные письма. Ирина Ивановна Кириченко работает в сфере дошкольного образования города Абакана 34 года, из них 26 лет – заведующим дошкольного учреждения «Детский сад «Кристаллик». Ирина Ивановна – активный участник профессионального конкурсного движения, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», награждена государственной наградой за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество», член Совета жилого района «Гавань» города Абакана более 10 лет.

Председатель Молодежного Совета Абаканской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Вера Юрьевна Байсурина с 2016 по 2023 год работала воспитателем дошкольного учреждения «Детский сад «Мечта»; с 2024 года – методист Методического кабинета Городского управления образования Администрации города Абакана, с этого же года выступает организатором тематических площадок для молодых педагогов в рамках Августовской конференции работников образования города Абакана, муниципального форума «Город. Семья. Дети», муниципального форума «Молодые – молодым», лауреат премии Главы города Абакана работающей молодёжи «За высокие профессиональные достижения в области молодёжной политики, социально-значимой и общественной деятельности», лауреат премии Главы Республики Хакасия-Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодёжи в 2024 году за успехи в общественной деятельности.