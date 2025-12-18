В школе № 1 четвёртый этаж – уже в чистовой отделке

Сегодня на очередном штабе по выполнению капитального ремонта школы № 1 директор «Муниципального жилищного фонда» Андрей Аплошкин рассказал о выполненных работах и о том, на чём сосредоточены рабочие на этой неделе. На первом этаже идёт монтаж керамогранита по стенам и по парадной лестнице, выполнена большая часть, на следующей неделе монтаж керамогранита будет завершён. Идут работы на втором и третьем этажах: это черновые штукатурные работы, работы по полам – укладка черновых полов, затем – фанеры, затем – гомогенного покрытия, затем уже приступят к чистовым работам. На четвёртом этаже завершается укладка гомогенного покрытия, потолки готовы, стены готовы под покраску.

Глава города Абакана Алексей Лемин подытожил:

– Работы ведутся в хорошем темпе. На четвёртом этаже приступаем к финишной покраске, после того, как будут установлены двери, доступ на этаж уже будет закрыт. На первом этаже «МЖФ» мы сохраняем исторический облик школы, там, где были мраморные панели, сейчас мы делаем новыми материалами: под мрамор большеформатным керамогранитом, смотрится очень красиво. На втором и третьем этажах ведутся черновые штукатурные работы, устройство полов, потолков. С учётом большого объёма работ, которые подрядчик выполняет уже по муниципальному контракту, мы планируем завершить работы в школе в апреле. Для нас важны сроки, темп, качество работ, «Муниципальный жилищный фонд» их выдерживает и сохраняет.

В актовом зале уже собирают мебель для дальнейшего размещения в кабинетах четвёртого этажа. Капитальный ремонт школы выполняется по двум контрактам: по национальному проекту «Молодёжь и дети», федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» и по отдельному муниципальному контракту за счёт средств городского бюджета.