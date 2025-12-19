Парк культуры и отдыха приглашает предпринимателей участвовать в ярмарке «Рождественский январь – 2026»

Уважаемые предприниматели, производители и мастера! Дирекция муниципального автономного учреждения «Парк Культуры и отдыха» предлагает вам отличную возможность встроить свой бизнес в самое оживлённое и праздничное пространство города на целый месяц и принять участие в ярмарке «Рождественский январь – 2026».

Парк обещает гарантированный поток гостей, ведь ПКиО – главная точка притяжения в Абакане в любое время года, и зимой тысячи горожан и гостей города ежедневно приходят на каток, на подготовленную лыжню, в современный спортивный комплекс поплавать, поиграть в теннис, побегать, позаниматься на тренажёрах, испытать себя на скалодроме и просто на праздничные прогулки.

Это значит, что у вашего бизнеса будет идеальная аудитория: семьи с детьми, активная молодёжь, спортсмены и все, кто настроен на праздник, отдых и вкусные угощения. Поэтому ваши продукты и изделия окажутся прямо перед теми, кто готов за ними вернуться!

Парк предлагает для ярмарки месяц стабильной работы: с 1 по 31 января 2026 года. Это время зимних каникул, рождественских гуляний и новогодних выходных, а значит, ваш бизнес будет работать в самый «горячий» сезон.

Торговля будет вестись на центральной аллее, от фонтана до летнего пляжа, в сердце парка, украшенного к Новому году и Рождеству. Предпринимателей приглашают в этой части большой городской сказки торговать вкусными продуктами, которые создают настроение зимнего праздника:

– ароматным горячим кофе, какао, чаем, чтобы согреться после катка или лыжни;

– свежей выпечкой: всегда «на ура!» после прогулок – пряники, пироги, тёплые булочки;

– «всесезонным» мороженым для истинных ценителей и смельчаков;

– сладостями и другими зимними деликатесами, то есть тот лучший тематический новогодний и рождественский ассортимент, который вы можете предложить в праздник!

Для сохранения эстетики и стиля праздника торговые киоски должны быть установлены в эко-стиле (натуральные материалы, спокойная цветовая гамма, возможно, тематическое новогоднее оформление). Все детали и стоимость места уточняйте по телефону: 8 (3902) 248-830.

Место предоставляется согласно утвержденной схеме, на центральной аллее. Время работы ярмарки: с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Заявки принимаются от вас лично или на электронную почту до 26 декабря 2025 года. E-mail для заявок: pkio@r-19.ru. ПкиО в ВК: https://vk.com/pkio.abakan