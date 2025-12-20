Праздники в школах и детских садах должны быть безопасными

Сегодня в Администрации города Абакана заместитель Главы по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт провёл очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Абакана. Один из вопросов – меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, во время подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий. Начальник Городского управления образования Администрации города Абакана Ольга Усольцева рассказала об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях:

– Праздничные мероприятия начались сегодня и продлятся по 26 декабря. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей в ГУО издан соответствующий приказ и в числе важнейших мероприятий, обозначенных в приказе, – меры по обеспечению пожарной безопасности. В образовательных учреждениях города запрещено использование открытого огня, любых пиротехнических изделий, а при использовании гирлянд должны быть сертификаты соответствия. Мы проверяем состояние путей эвакуации, наличие готовности средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации, а перед проведением праздников проводим инструктажи детей и сотрудников.

Накануне Городское управление образования провело совещания с директорами школ и заведующими детских садов с приглашением сотрудников полиции и пожарного надзора.

Большое внимание в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования уделяется общественной безопасности и антитеррористической защищённости. В связи с этим начальник полиции ещё раз акцентировал важность строгого соблюдения пропускного режима, исключающего свободный доступ посторонних лиц и въезд постороннего автотранспорта на территорию детских учреждений.

Чтобы обеспечить досуговую занятость детей в период зимних каникул, в образовательных учреждениях запланированы различные мероприятия: спортивные соревнования, игровые программы, творческие конкурсы. Перечень каникулярных событий родители и дети могут найти на школьных сайтах.

Ольга Усольцева отметила, что перед зимними каникулами детям и родителям обязательно напоминают правила безопасности:

– Наши напоминания касаются предупреждения обморожений и переохлаждений во время сильных морозов, соблюдения осторожности при обращении с огнём и пиротехническими изделиями, предупреждения бытового травматизма, связанного с ожогами, отравлениями и другими случаями во время нахождения дома. Мы говорим о безопасном нахождении на катках и горках, вблизи водоёмов и при участии в дорожном движении. Во время каникул продолжим работу с родителями через рассылки в социальных сетях и через родительские чаты в мессенджерах. Будем акцентировать внимание родителей на том, что решающим фактором в сохранении жизни и здоровья детей является именно их родительский контроль.