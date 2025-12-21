Первый год нацпроекта «Экологическое благополучие» в Абакане: план перевыполнен

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил с ответственными специалистами итоги исполнения национального проекта «Экологическое благополучие», федерального проекта «Чистый воздух» в 2025 году и приём заявлений от горожан на участие в проекте уже на 2026 год. В 2025 году по национальному проекту Абакану необходимо было заменить 250 старых угольных котлов на новые, с автоматизированной подачей топлива. Плановый показатель перевыполнен: подрядчик установил 310 современных котлов взамен старых котлов, сумма средств – 153,3 млн рублей.

Алексей Лемин подытожил:

– Для Абакана 2025 год – первый год участия в федеральном проекте «Чистый воздух», мы существенно перевыполнили план, который был до Абакана доведён. Это стало возможным благодаря скидке, которую при проведении отбора предложил подрядчик. Мы установили 310 новых, современных твердотопливных котлов. Практика и отзывы от горожан показывают, что эти котлы – эффективные, современные, очень удобные в использовании. На следующий год мы будем устанавливать значительно больше котлов: в плане 607. На вечер 18 декабря в УКХТ поступило как раз 607 заявлений, но мы продолжаем заявления принимать, так как вполне возможно, что количество котлов в 2026 году также превысит плановые показатели. Активность горожан в подаче заявлений говорит, в первую очередь, об эффективности проекта.

Алексей Лемин также напомнил, что цель проекта – улучшение экологической ситуации в Абакане. Основной показатель эффективности проекта – снижение выбросов. Замена старых котлов на современные в Абакане запланирована на 2026 и 2027 годы, но если у горожан потребность в котлах сохранится, это направление проекта может быть продолжено. Установка котлов и само оборудование для горожан – бесплатно.

Сегодня на совещании обсудили полученный опыт по замене котлов, возникавшие трудности и способы их решения: это необходимо для сохранения качества и сроков выполнения нацпроекта в последующем. Администрация города Абакана уже завершает подготовку всех необходимых документов для отбора подрядчика на 2026 год. Алексей Лемин подчеркнул:

– Работы предстоит очень много, каждое домовладение нужно обойти, оценить возможность установки нового котла, и чем раньше мы начнём, тем лучше. Больше всего заявлений на сегодня поступило из 9 жилого района, активно обращаются из жилого района «Гавань», в целом, заявления есть из всех жилых районов.

Заявления принимаются в УКХТ Администрации города Абакана, ул. Маршала Жукова, 7, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.