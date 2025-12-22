Небо над Хакасией для беспилотников закрыто с 26 декабря по 11 января

Уважаемые жители и гости Республики Хакасия! В целях обеспечения безопасности людей и имущества во время подготовки и проведения новогодних праздников, в соответствии с совместным решением антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Хакасия от 18 декабря 2025 года вводится временное ограничение на полёты беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Период действия ограничения: с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Ограничение не распространяется на полёты, выполняемые для обеспечения задач подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Мы понимаем, что это ограничение может повлиять на планы любителей аэросъёмки и владельцев дронов, но призываем вас отнестись с пониманием: меры по запрету полётов дронов – вынужденные, меры призваны предотвратить возможные риски и сделать праздники спокойными и безопасными для каждого.

Напоминаем, что установлена ответственность за нарушения правил использования воздушного пространства (если действие не содержит уголовно наказуемого деяния). Штрафы могут быть наложены на граждан: от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц: от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц: от 250 до 500 тысяч рублей.

Если полёт осуществляет лицо, не имеющее установленного права на использование воздушного пространства, штрафы увеличиваются: для граждан: от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц: от 50 до 100 рублей, для юридических лиц: от 300 до 500 рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Просим вас с пониманием отнестись к данным мерам и ответственно подойти к их соблюдению. Ваша сознательность – это вклад в безопасность и праздничное настроение для всех, чтобы Новый год и Рождество прошли без происшествий!

Источник: https://vk.com/ugochs_abakan