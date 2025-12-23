Хоккей с мячом: достижения юных спортсменов

В Абакане 21 декабря завершился 29 открытый городской турнир по хоккею с мячом, посвящённый памяти Почётного гражданина города Абакана Заслуженного строителя РСФСР Геннадия Африкановича Вяткина. В трёхдневном турнире приняли участие шесть команд: «Енисей-2014» и «Енисей-2015» из Красноярского края, команда «Сибсельмаш» из Новосибирской области, Хакасию представили республиканская спортивная школа «Саяны» и городские команды «Беркут» и «Метеор».

Открыли турнир Глава города Абакана Алексей Лемин и Президент «Федерации хоккея с мячом Республики Хакасия» Юрий Шпигальских. Приветствуя юных спортсменов, Алексей Лемин сказал:

– Дорогие ребята, традиционный турнир по хоккею с мячом не случайно носит имя Почётного гражданина города Абакана Геннадия Африкановича Вяткина. Он – значимая фигура столицы Республики Хакасия. Благодаря ему построены многие знакомые объекты, в том числе и стадион «Саяны», где мы с вами находимся. Желаю вам показать открытую бескомпромиссную игру, и пусть победит сильнейший. С праздником спорта!

Первыми на лёд вышли гости турнира из Новосибирска. Тренер команды «Сибсельмаш» Анатолий Старых хорошо знаком с Абаканом, потому что в своей профессиональной карьере был игроком команды «Саяны» сезона 2008-2009 года:

– Всегда с удовольствием приезжаю в Абакан, рад возможности участия в турнире, где сохранены добрые традиции. На льду – наши начинающие хоккеисты, ребятам по 10-11 лет, но они уже очень стараются показать красивый, русский, скоростной хоккей. Для спортсменов турнир – это подготовка к будущим соревнованиям. Через такие турниры мальчишки растут и набираются опыта.

Три дня захватывающих игр, эмоций радости и разочарований, и тренеры ценят этот процесс. По словам тренеров, любой турнир или соревнования – «точка роста» для спортсменов, где крепнет командный дух, развивается выносливость, нарабатывается техника катания.

Победителем турнира стала команда абаканской спортивной школы по хоккею с мячом «Беркут» (тренер – Дмитрий Маланин), второе место – у команды «Енисей-2015» из Красноярска, на третьем – команда «Сибсельмаш» из Новосибирска. Тройке лидеров вручены кубки, медали, грамоты и ценные призы.

Лучшими игроками турнира стали вратарь Макар Корешков («Енисей 2014», г. Красноярск), защитник Владимир Морозов («СШ-Саяны», с. Подсинее), полузащитник Кирилл Искаков («Беркут», г. Абакан), нападающий Александр Старых («Сибсельмаш 2015», г. Новосибирск), лучший игрок турнира – Семён Шульцев («Енисей 2015», г. Красноярск).

Директор спортивной школы по хоккею с мячом города Абакана Андрей Галеев, тренирующий команду «Метеор», отметил:

– Для спортсменов это – очень значимый турнир, он предшествует Всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Абакане на стадионе «Саяны» с 4 по 12 января на призы клуба «Плетёный мяч». В них примут участие восемь команд. Всех приглашаю поддержать наших маленьких хоккеистов. Соревнования будут проходить с 8:00 до 17:00.