Алексей Лемин встретился с Абаканским Советом старейшин хакасского народа

Представители Абаканского городского Совета старейшин хакасского народа встретились с Главой города Абакана Алексеем Леминым. Основными темами для обстоятельного разговора стали поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, а также предложения старейшин в проект резолюции XV Съезда хакасского народа. В съезде будут принимать участие 12 делегатов от Абаканского городского совета хакасского народа – это все члены совета, уважаемые и авторитетные люди: писатели и поэты, врачи, деятели культуры, спорта, представители государственного и муниципального управления… Деятельность совета сосредоточена в большей степени на сферах образования, культуры, всего, что касается сохранения традиций и обычаев хакасского народа, а также, безусловно, – вопросов политики, экономики, экологии и других.

Абаканский Совет старейшин с особым вниманием выслушал Алексея Лемина о поддержке тех, кто уехал из Хакасии защищать Россию на специальную военную операцию, и их семей. Алексей Викторович поделился личной историей о том, что он видел сам в прифронтовой зоне, как общается с бойцами, что делается городскими властями здесь, в тылу, для поддержки семей:

– Включились мы в эту работу практически сразу, с весны 2022 года. У нас был создан социальный штаб, куда вошли и руководители муниципальных учреждений, и коллеги из региональных учреждений, затем Фонд «Защитники Отечества», и в целом все абаканцы, единомышленники, кто неравнодушен к происходящему в стране. Сами понимаете, что военная операция – очень сложная, нам противостоит сложный враг, и это – «коллективный разум» Запада с НАТО во главе. Победить в этой войне можно только всем миром, другого варианта нет. «Всё для фронта, всё для Победы» – этот девиз для нас был и остаётся основным: если мы не будем помогать фронту здесь, в тылу, победы мы не достигнем. Мы знаем все семьи наших бойцов, кто ушёл на фронт из Абакана, и по контракту, и добровольно, и по мобилизации. Основное направление для нас: помощь семьям. За счёт городского бюджета мы обеспечиваем питание детей в школах, бесплатное посещение детских садов, бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Кроме этого, постоянно, круглый год вместе с волонтёрами и уголь развозим, и дрова колем, и с ремонтом помогаем, и порядок наводим… Сейчас у нас идёт акция «Ёлка желаний», и мы выполняем мечты ребятишек, чьи отцы погибли на фронте. Но важно не просто купить подарок, важно, чтобы вы пришли в дом, пообщались с этими ребятишками и, наверное, общались с ними потом постоянно, помогали им. Семьи разные, судьбы разные, и для себя мы определили, что помогать мы должны, в первую очередь, ребятишкам, должны всех знать. У нас чётко работают старосты в жилых районах, они должны знать каждую семью, каждую проблемную ситуацию. Помощь фронту, которая от нас уходит: мы всё, что нам приносят жители, что они вяжут, шьют, маскировочные сети, доставляем до бойцов. У нас есть склад на Кирова, 20в, каждую среду и четверг там работают наши волонтёры. Про склад знают и наши бойцы, они обращаются и на склад, и ко мне в соцсети, и адресные конвои, фуры, мы отправляем в среднем раз в месяц. Ушло туда 13 автомобилей повышенной проходимости, 35 генераторов, 20 тонн медикаментов, десятки тонн строительных материалов, отправляем дроны, оптоволокно, воду, продукты… Мы всё это сопровождаем в ДНР и ЛНР, раздаём, бойцы потом пишут, что получили, благодарят.

Алексей Лемин рассказал, как был в Артёмовске (Бахмуте) у наших бойцов, как восстанавливают дороги, как отстраивают Мариуполь и Донецк, как живут люди в Горловке, как верно и доблестно служат наши бойцы…

Затем участники встречи обсудили предложения в проект резолюции предстоящего XV Съезда хакасского народа – важного общественно-политического события, которое состоится в апреле 2026 года. Председатель Абаканского Совета старейшин Дмитрий Тодышев представил перечень предложений, подготовленных абаканскими старейшинами, по различным направлениям деятельности, которые касаются всей Хакасии: увеличение охвата изучением хакасского языка детьми дошкольного возраста, оснащение кабинетов хакасского языка в школах, издание детских литературно-художественных журналов, реализация проектов по популяризации и сохранению хакасского языка и культуры, увековечение памяти выдающихся представителей хакасского народа…

Некоторые из предложений относятся непосредственно к городу Абакану. Например, реконструкция сквера возле Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева. По этому вопросу Алексей Викторович отметил: как только будет открыто финансирование, которое предусмотрено по закону о столице Хакасии, начнутся проектные работы, а затем – и реализация проекта. Старейшины глубоко заинтересованы в том, чтобы сквер был выполнен, как и задумано городскими властями, в национальном стиле.

После обсуждения запланированных вопросов участники заседания Совета старейшин поблагодарили Народного писателя Хакасии, автора мультфильмов на хакасском языке Илью Топоева за особый вклад в сохранение и развитие хакасского языка. Председатель Совета Дмитрий Тодышев вручил Илье Прокопьевичу уникальный знак «За вклад в укрепление и развитие хакасского языка».

Об истории знака рассказала член Совета старейшин, начальник отдела науки и национального образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Ольга Доможакова:

– Это – статуэтка республиканского Совета старейшин хакасского народа и Абаканского Совета старейшин хакасского народа. Автор идеи – Ирина Аткнина. Она особенная, подчёркивает собой древность хакасского языка. Хакасский язык – один из древних языков, у него есть слой, который общий для всех тюркских языков, поэтому человек, который владеет хакасским языком, приезжает, например, в Башкортостан или Татарстан и прекрасно понимает, что ему говорят. Древность хакасского языка проявляется на статуэтке в рунах. Здесь написано: «Я стал сильным, приобретая богатство», имеется в виду, что стал сильным, приобретая богатство традиций, богатство языка, богатство мысли. Здесь древнетюркский вход «Халха» и рождение солярного знака, который пробирается вверх и издаёт звук: вечно живой, звучащий хакасский язык. Эта статуэтка дарится тем людям, кто сделал реальный вклад в сохранение и развитие хакасского языка.