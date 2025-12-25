Прокуратура разъясняет изменения в законодательстве о ведении гражданами садоводства и огородничества

С 1 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому владельцы больше не смогут продавать землю отдельно от расположенного на ней дачного дома.

Данные изменения направлены на упорядочивание рынка недвижимости и защиту интересов собственников.

Теперь запрещен раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража.

Скорректировано понятие «хозяйственные постройки», к которым отнесены, в том числе, летние кухни. Уточнено, что погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых и садовых домов, к хозяйственным постройкам не относятся.

Дачникам запрещено использовать свои участки в иных целях, кроме выращивания овощей, фруктов и ягод для собственного потребления, размещать на участках коммерческие объекты (склады, хостелы, автомастерские, кафе и др.).

За нарушение установленного запрета ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. руб.