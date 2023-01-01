В Мозамбик прибыли российские удобрения

Судно, доставившее первую партию российских удобрений для Малави, прибыло в Мозамбик. Сообщается, что оно будет находиться в порту Бейра до разгрузки, которая согласно техническому расписанию порта, должна состояться не ранее 1 февраля. Далее груз будет направлен в Малави по железной дороге, так как государство не имеет собственного выхода к морю.

На борту судна находится 20000 тонн удобрений, произведенных российской компанией «Уралхим-Уралкалий». Они попадут в Малави в качестве гуманитарной помощи, которую государство уже готовится встречать.

Rusfact.com