«Автостат» отмечает подорожание подержанных автомобилей несколько лет подряд

Russf Фев 20, 2023 Интересное

Представители агентства «Автостат» отмечают, что в течение последних нескольких лет стоимость подержанных авто увеличивается ежегодно. В частности, за 2020 год средневзвешенная цена авто с пробегом выросла на 11%, в 2021 – на 22%, в 2022 — 32%.

Этот показатель рассчитывается специалистами по объему рынка для конкретной модели конкретного года производства, однако модификации транспортного средства в данном случае не учитываются. В денежном выражении на данный момент эта величина составляет 0,89 млн рублей. Для сравнения стоимость новых авто увеличилась за прошлый год на 20%.

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