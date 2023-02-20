«Автостат» отмечает подорожание подержанных автомобилей несколько лет подряд

Представители агентства «Автостат» отмечают, что в течение последних нескольких лет стоимость подержанных авто увеличивается ежегодно. В частности, за 2020 год средневзвешенная цена авто с пробегом выросла на 11%, в 2021 – на 22%, в 2022 — 32%.

Этот показатель рассчитывается специалистами по объему рынка для конкретной модели конкретного года производства, однако модификации транспортного средства в данном случае не учитываются. В денежном выражении на данный момент эта величина составляет 0,89 млн рублей. Для сравнения стоимость новых авто увеличилась за прошлый год на 20%.

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