Оплата пошлин через Госуслуги теперь будет проходить без скидки

В 2017 году была введена возможность оплачивать пошлины через портал Госуслуг с 30%-ной скидкой, однако изначально мера планировалась как временная. По решению правительства ее действие дважды продлевалось. Последний срок действия скидки истек к 1 января 2023 года.

Так как от Минфина не поступило предложений об очередном продлении, скидку на оплату пошлин отменили. В настоящее время со скидкой можно оплатить только автомобильные штрафы. В данном случае размер дисконта составляет 50%, и он предусмотрен законодательством.

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