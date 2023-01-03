Ученые назвали технологии, которые раньше употреблялись только в фантастической литературе

Russf Янв 3, 2023 Интересное

По словам специалистов, значительное количество аппаратов, о которых было рассказано в фантастической литературе писателями, в настоящее время появилось в науке благодаря технологиям. Так, например, Жюль Верн в своих книгах описывал телевидение и световую рекламу, а также подводную лодку, которые появились намного позднее выхода в свет его книг. Рэй Бредбери в своих произведениях описывал систему «умный дом», беспроводные наушники и беспилотные автомобили, которые для современных людей являются уже далеко не фантастическими понятиями.

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