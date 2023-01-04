В Риге появился налог на туристов

Russf Янв 4, 2023 Интересное

Рижские власти заявили о введении в городе налога на туристов. Эта практика в настоящее время уже успешно применяется во многих европейских городах. Власти Риги планировали введение налога еще в 2021 году, однако из-за пандемии количество туристов резко сократилось, поэтому введение платежа оказалось не целесообразным.

В настоящее время объекты размещения, расположенные в Риге, обязаны уплачивать «туристическую пошлину», которая составляет 1 евро за ночь за человека. При этом размещение несовершеннолетних гостей налогом облагаться не будет.

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