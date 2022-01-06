Врачи рекомендуют обратить внимание на дефекты кожи

Британские медики рассказали о том, что различные дефекты, которые появляются на лице, шее и ушах человека, могут быть признаками серьезного заболевания. В частности речь идет о шишках, которые потом затвердевают, а также о шелушащихся пятнах красного и коричневого цвета.

Появление таких дефектов может говорить о развитии в организме одного из видов рака, а именно базальноклеточной карциноме. Однако обнаружение у себя этих симптомов – это не повод для паники: этот вид рака считается наиболее поддающимся лечению, т.к. в большинстве случаев не распространяется на другие органы.

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