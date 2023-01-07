Врачи рассказали, как привести себя в форму после праздников

Russf Янв 7, 2023 Интересное

По мнению диетологов, праздничные долгие выходные являются одной из причин набора лишнего веса. В частности, люди много и часто едят, а также употребляют алкоголь, что способствует набору лишних килограммов и общему дисбалансу организма.

Однако есть эффективные способы, которые помогают быстро привести себя в форму. К таким относятся употребление достаточного количества жидкости, отказ от алкогольных напитков, а также включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой. Кроме того, большое значение имеет активность и свежий воздух.

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