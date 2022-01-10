Злостным нарушителям ПДД теперь грозит уголовное наказание

Согласно указу президента России, подписанному в конце прошлого года, уголовное наказание предусмотрено для злостных нарушителей ПДД. Новый регламент распространяется на повторное превышение скорости более 60 км/ч, а также повторный выезд на встречную полосу движения, в том числе на трамвайные пути встречного направления.

Нарушителям может грозить крупный штраф — от 200 до 300 тысяч рублей, а также обязательные или принудительные работы. Кроме того, наказание может быть выбрано в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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