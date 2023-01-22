После гриппа может развиться иммунодепрессия

Russf Янв 22, 2023 Интересное

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что заражение вирусом гриппа опасно не только самим заболеванием, но и его последствиями. В частности, после перенесенного гриппа обостряются хронические недуги. Болибок отметил, что если какие-то заболевания находились в организме в зачаточном состоянии, после гриппа они могут начать развиваться.

Наиболее уязвимыми для осложнений после гриппа считаются органы дыхания. Кроме того, может развиться так называемая иммунодепрессия, которая обычно длится несколько месяцев.

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