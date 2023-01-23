Снизилась ставка по сельской ипотеке

Russf Янв 23, 2023 Интересное

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об изменениях условий программы льготной ипотеки для сельской местности. Согласно подписанному им постановлению, процентная ставка снизилась с 3% до 0,1%. Программа распространяется на покупку жилья в приграничной к городам сельской местности.

Кроме того, жилье на льготных условиях можно приобрести в городах, численность населения которых менее 30000 человек. Также льгота касается покупки земельных участков, предназначенных для последующего строительства, и строительства недвижимости на уже имеющемся участке.

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