Регионы могут ввести льготы на газификацию

Russf Янв 22, 2022 Интересное

В настоящее время газификация участка является довольно дорогостоящим процессом. По словам главы комитета по энергетике, стоимость проведения газа составляет около 40000 рублей. Кроме того, оборудование, необходимое для газификации, обходится россиянам в крупную сумму — примерно 60 тысяч рублей.

Депутат уточнил, что даже если газ проводится к дому бесплатно, собственник жилья все равно ощущает серьёзную финансовую нагрузку. В связи с этим регионы планируют ввести льготные программы по газификации.

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