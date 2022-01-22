Регионы могут ввести льготы на газификацию

В настоящее время газификация участка является довольно дорогостоящим процессом. По словам главы комитета по энергетике, стоимость проведения газа составляет около 40000 рублей. Кроме того, оборудование, необходимое для газификации, обходится россиянам в крупную сумму — примерно 60 тысяч рублей.

Депутат уточнил, что даже если газ проводится к дому бесплатно, собственник жилья все равно ощущает серьёзную финансовую нагрузку. В связи с этим регионы планируют ввести льготные программы по газификации.

Rusfact.com