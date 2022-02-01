Россияне могут получить землю в Арктике

В августе прошлого года в России стартовала программа «Гектар в Арктике». Согласно ее условиям, жители арктических областей могли получить гектар земли. Использование участка предполагается на усмотрение его обладателя.

С 1 февраля 2022 года действие программы распространилось на всех жителей России. Кроме того, получить землю в Арктике теперь могут и участники программы добровольного переселения — граждане России, проживающие за границей. Оформить участок в собственность или аренду можно будет спустя 5 лет.

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