Сотрудники московских поликлиник получат премии

Russf Фев 6, 2022 Интересное

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московские поликлиники получат 1,5 млрд рублей. Из этих денежных средств будут выплачены премии сотрудникам медицинских учреждений, а также покрыты оперативные расходы поликлиник.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом значительно увеличила нагрузку на московскую медицину, что потребовало привлечения новых специалистов. Однако мэр заявил, что столица справляется. Кроме того, в московской медицине есть некоторый резерв на случай ухудшения эпидобстановки.

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