Продукция виноделов подорожает на 15%

Производители вин сообщили, что в скором времени ожидается подорожание их продукции. По предварительным оценкам, для конечного покупателя стоимость увеличится более, чем на 15%.

Подорожание винной продукции связано с введением новых требований по маркировке. Речь идет о нанесении новых кодов «Честный знак», которое будет производиться в рамках эксперимента, предложенного Минпромторгом. Производители вин считают, что новая маркировка дублирует информацию кода ЕГАИС. По мнению виноделов, подорожание их продукции приведет к снижению спроса на легальный алкоголь.

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