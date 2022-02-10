Банкир рассказал улучшить условия кредитования

При обращении в банк за получением кредита в некоторых случаях можно рассчитывать на более выгодные условия. По словам банкира Алексей Крамарского, есть некоторые ключевые моменты, когда банк может предложить более лояльные программы.

В частности, положительное влияние на условия кредита оказывает наличие зарплатной карты в том банке, где планируется оформлять займ, а также своевременная оплата счетов за коммунальные услуги. Кроме того, качество кредитной истории значительно улучшается, если в ней отсутствуют обращения в микрофинансовые организации.

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