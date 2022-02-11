Специалисты оценили уровень закредитованности россиян

Russf Фев 11, 2022 Интересное

По данным экспертов, в 2021 году на 20,5% возросла доля использования россиянами кредитных карт. С одной стороны, это свидетельствует о восстановлении потребительского спроса, который значительно снизился в период пандемии. С другой же стороны, использование кредитной карты для текущих расходов говорит о высоком уровне закредитованности россиян.

Кроме того, специалисты подсчитали, что среди жителей России, имеющих кредит в конце 2021 года, для 16% заемщиков этот кредит был как минимум четвертым за год. Причем указанная категория граждан увеличилась на 4% по сравнению с 2019 годом.

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